Operação cumpre dez mandados de prisão contra membros de facções no Ceará

Prisões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) durante operação nesta terça-feira, 21 / Crédito: Divulgação/PC-CE

Dez mandados de prisão preventivas foram cumpridos contra suspeitos de integrar facções criminosas nos municípios de Tianguá, Ubajara e São Benedito, localizadas na região Norte do Estado, além de Fortaleza. Desse total, cinco já estavam no sistema prisional e outros cinco em liberdade. As ações aconteceram durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa terça-feira, 21, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte).