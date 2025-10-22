Operação cumpre dez mandados de prisão contra membros de facções no Ceará

Operação cumpre dez mandados de prisão contra membros de facções no CearáAções foram realizadas nessa terça-feira, 21, durante uma operação contra os grupos, que possuem atuação nos municípios de Tianguá, Ubajara, São Benedito e Fortaleza
Dez mandados de prisão preventivas foram cumpridos contra suspeitos de integrar facções criminosas nos municípios de Tianguá, Ubajara e São Benedito, localizadas na região Norte do Estado, além de Fortaleza. Desse total, cinco já estavam no sistema prisional e outros cinco em liberdade.
As ações aconteceram durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa terça-feira, 21, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte).
Durante as ofensivas, os agentes apreenderam uma arma de fogo, três carros e três motocicletas, 15 celulares e uma quantia em dinheiro durante o cumprimento dos 18 mandados de busca e apreensão expedidos.
Além disso, quatro suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Tianguá. Entre eles, dois eram alvos da operação, a qual tinha um mandado de prisão e outro de busca e apreensão.
De acordo com a Polícia Civil do Ceará, os cinco alvos que estavam em liberdade possuem antecedentes criminais. Um deles, de 38 anos, já tem passagens por tráfico de drogas; outro suspeito, de 32 anos, já responde por roubo a pessoa, lesão corporal dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Ainda segundo a corporação, um terceiro suspeito, de 38 anos, tem passagens por receptação e tráfico ilícito de drogas; o quarto suspeito, de 29 anos, responde por tentativa de homicídio, roubos, tráfico ilícito de drogas e posse de drogas. O quinto suspeito, de 27 anos, já responde por tráfico de drogas.