Etufor muda parada final de quatro linhas de ônibus no Centro

Trajetos passarão a terminar na Praça José de Alencar. Mudança de parada final das linhas 101, 102, 110 e 140 começará no próximo sábado, 25

Quatro linhas de ônibus que passam pelo Centro de Fortaleza terão seu trajeto modificado a partir do próximo sábado, 25. A alteração foi informada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nessa sexta-feira, 17.

101 - Beira Rio/Centro,

102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro, 1

10 - Vila do Mar/Centro, e

140 - Vila do Mar/Centro II.

Estes ônibus, com parada final atualmente na Praça da Estação, passarão a encerrar a viagem no terminal da Praça José de Alencar.

Com a alteração, três paradas serão desativadas: no cruzamento da rua Castro e Silva com a rua General Sampaio; na rua Barão do Rio Branco — último antes do encerramento da viagem, no sentido bairro-Centro —; e na avenida Imperador — primeira após o começo do trajeto, no sentido Centro-bairro.

Alteração de linhas de ônibus em Fortaleza: trajetos encerrarão em terminal aberto

Todos os ônibus com trajeto alterado encerrarão a viagem na Praça José de Alencar, na plataforma B1. Ao todo, contando com os novos trechos, o terminal recebe 51 linhas.