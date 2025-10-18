Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Etufor muda parada final de quatro linhas de ônibus no Centro

Trajetos passarão a terminar na Praça José de Alencar. Mudança de parada final das linhas 101, 102, 110 e 140 começará no próximo sábado, 25
Bemfica de Oliva
Bemfica de Oliva Repórter
Quatro linhas de ônibus que passam pelo Centro de Fortaleza terão seu trajeto modificado a partir do próximo sábado, 25. A alteração foi informada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nessa sexta-feira, 17.

A mudança afeta as linhas:

  • 101 - Beira Rio/Centro,
  • 102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro, 1
  • 10 - Vila do Mar/Centro, e
  • 140 - Vila do Mar/Centro II.

Estes ônibus, com parada final atualmente na Praça da Estação, passarão a encerrar a viagem no terminal da Praça José de Alencar.

Com a alteração, três paradas serão desativadas: no cruzamento da rua Castro e Silva com a rua General Sampaio; na rua Barão do Rio Branco — último antes do encerramento da viagem, no sentido bairro-Centro —; e na avenida Imperador — primeira após o começo do trajeto, no sentido Centro-bairro.

Todos os ônibus com trajeto alterado encerrarão a viagem na Praça José de Alencar, na plataforma B1. Ao todo, contando com os novos trechos, o terminal recebe 51 linhas.

No local, é possível fazer a transferência para outros ônibus. No entanto, por se tratar de um terminal aberto, a gratuidade ao embarcar em outra linha depende da integração do Bilhete Único, limitada a duas horas após o primeiro uso da passagem.

