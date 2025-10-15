Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira as mudanças viárias na av. Benjamin Brasil, no bairro Mondubim

Confira as mudanças viárias na av. Benjamin Brasil, no bairro Mondubim

Conjunto de intervenções na via, iniciado nesta quarta-feira, 15, prevê a instalação de lombadas, o fechamento de canteiros e a revitalização semafórica
Atualizado às Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um conjunto de intervenções viárias foi iniciado nesta quarta-feira, 15, na avenida Benjamin Brasil, no bairro Mondubim, em Fortaleza. As mudanças, realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), prevêem a instalação de lombadas, o fechamento de canteiros e a revitalização semafórica na região.

As intervenções são resultado de estudos técnicos realizados pela AMC, que identificaram a necessidade de readequações para garantir maior segurança viária na região. As obras devem ser concluídas até o fim de novembro, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.

 

 

Entre as medidas previstas para serem implementadas, a instalação de seis lombadas físicas deve começar ainda na noite desta quarta-feira, 15, período em que o fluxo de veículos costuma ser reduzido.

Os equipamentos serão fixados próximos às ruas Joaquim Jerônimo, Diamante e 26º Batalhão. A iniciativa, segundo a gestão municipal, visa reduzir a velocidade dos veículos e facilitar a travessia dos pedestres, que são considerados os usuários mais vulneráveis no trânsito.

LEIA TAMBÉM | Tendência global, redução da velocidade no trânsito torna cidades mais seguras

O projeto conta ainda com o fechamento de canteiros centrais nas interseções com as ruas Gastão Justa, Leon Gradvohl e Joaquim Jerônimo, visando prevenir sinistros e tornar os cruzamentos mais seguros.

Em relação à sinalização, novos semáforos devem ser instalados nos cruzamentos com as ruas Paurilo Barroso e Vereadora Zélia Correia de Souza.

A revitalização completa da sinalização vertical e horizontal da via, que atualmente recebe um volume diário de cerca de 28 mil veículos, também deve ser concluída.

Leia mais

O objetivo é promover a melhoria do ordenamento do tráfego na região e aumentar a segurança nos deslocamentos.

População espera que as mudanças ajudem a melhorar o tráfego na região

Há seis anos trabalhando em uma academia localizada na frente da avenida, a profissional de serviços gerais Raimunda Eugênia, 57, conta que costuma utilizar diferentes modais de transporte para trafegar pela via. Entre os mais frequentes, estão moto, bicicleta e até mesmo o deslocamento à pé.

Ao saber das mudanças propostas para a avenida, ela afirma que a iniciativa veio em boa hora. “Estamos precisando, porque aqui tem muitos acidentes, mas não tem lombadas, não tem sinal. Eu vejo muitos acidentes aqui, principalmente de moto e carro”, argumenta.

Ela compartilha ainda que os veículos costumam trafegar em alta velocidade pela região. “Se tivesse lombada, melhoraria, diminuiria a velocidade aqui”, defende.

Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito; CONFIRA

Empresário do setor de móveis, Ícaro Fernandes, 41, conta que não sabia que a avenida iria passar por alterações, mas também acredita que as mudanças vêm para melhorar.

Há 12 anos trabalhando no estabelecimento em frente à via, Fernandes percebeu que o fluxo de veículos na avenida e o número de sinistros cresceu bastante ao longo dos anos.

“Como o fluxo de veículos aumentou aqui e nós temos muitos retornos, acaba tendo acidentes. São colisões de carros, motos, e até com pedestres, às vezes, a gente vê os atropelamentos”, explica.

O empresário classifica as mudanças como positivas e necessárias. “De fato, a circulação na avenida tem ficado muito complicada, principalmente para quem vai usar os retornos. Vai facilitar para quem precisa fazer a conversão”, exemplifica.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar