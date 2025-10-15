Confira as mudanças viárias na av. Benjamin Brasil, no bairro Mondubim

Obras devem ser concluídas até o fim de novembro / Crédito: FÁBIO LIMA

Um conjunto de intervenções viárias foi iniciado nesta quarta-feira, 15, na avenida Benjamin Brasil, no bairro Mondubim, em Fortaleza. As mudanças, realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), prevêem a instalação de lombadas, o fechamento de canteiros e a revitalização semafórica na região. As intervenções são resultado de estudos técnicos realizados pela AMC, que identificaram a necessidade de readequações para garantir maior segurança viária na região. As obras devem ser concluídas até o fim de novembro, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.

Entre as medidas previstas para serem implementadas, a instalação de seis lombadas físicas deve começar ainda na noite desta quarta-feira, 15, período em que o fluxo de veículos costuma ser reduzido. Os equipamentos serão fixados próximos às ruas Joaquim Jerônimo, Diamante e 26º Batalhão. A iniciativa, segundo a gestão municipal, visa reduzir a velocidade dos veículos e facilitar a travessia dos pedestres, que são considerados os usuários mais vulneráveis no trânsito.

O projeto conta ainda com o fechamento de canteiros centrais nas interseções com as ruas Gastão Justa, Leon Gradvohl e Joaquim Jerônimo, visando prevenir sinistros e tornar os cruzamentos mais seguros. Em relação à sinalização, novos semáforos devem ser instalados nos cruzamentos com as ruas Paurilo Barroso e Vereadora Zélia Correia de Souza.