Prefeitura de Fortaleza entregará residências inclusivas em 2026

Reprodução/MPCE / Crédito: Criação de Residências Inclusivas em Fortaleza são discutidas e MPCE cobra medidas emergenciais

A ausência de residências inclusivas municipais em Fortaleza foi tema de audiência realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Prefeitura de Fortaleza afirma que duas unidades deverão ser entregues em 2026. O encontro, conduzido pelas Promotorias da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, reuniu autoridades e gestores para debater soluções diante da falta de equipamentos destinados a acolher pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Audiência ocorreu na segunda-feira,

LEIA TAMBÉM | Incêndio em Fortaleza gera nuvem de fumaça em área residencial1º.

De acordo com o MPCE, durante o debate foi ressaltada a previsão de criação de duas unidades, sendo uma masculina e outra feminina, no Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, com execução projetada para 2027. Além disso, também foi discutida a adoção de uma unidade em caráter emergencial, como a adaptação imediata de imóveis públicos disponíveis, de modo a atender a demanda urgente. O MPCE solicitou o envio, em até 10 dias, de cópia do PPA que prevê a implantação das residências, além da apresentação de imóveis aptos a receber uma unidade emergencial.