Entenda o que é a PrEP, PEP e HPV

Na última semana, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a vacinação contra o HPV para usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), de 15 a 45 anos. A medida, segundo a pasta, foi tomada devido ao aumento do risco de infecção por parte desses usuários, que, agora, podem se vacinar em qualquer posto de saúde. De acordo com o MS, a PrEP foi distribuída 184.037 vezes entre janeiro de 2018 — quando começou a ser ofertado de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS) — e dezembro de 2022. No Ceará, a distribuição aconteceu 5.275 vezes. Com relação à Profilaxia Pós-Exposição (PEP), a distribuição saltou de 29.490 vezes, em 2013, para 168.903, em 2022, um aumento de 473%. Os dados por estado não foram disponibilizados. As informações estão disponíveis no "Relatório de Monitoramento de Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV 2022", divulgado em julho de 2023.

Pelos números, é possível perceber que uma grande quantidade de pessoas fazem uso dos medicamentos e que a ampliação da imunização contra o HPV poderá beneficiar muita gente. Várias pessoas, no entanto, não conhecem as medicações, nem o próprio HPV. As siglas são todas muito parecidas e, no fim, tudo fica um pouco confuso. O que, de fato, é a PrEP, a PEP e o HPV? O que é a PrEP? Como o próprio nome indica, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é uma medicação de prevenção para pessoas que correm risco de contrair o HIV. O remédio é tomado antes de o usuário ter um possível contato com o vírus. "A ideia é que, tomando a medicação, [a pessoa] tenha um risco bem menor de adquirir o HIV", explica Lara Távora, diretora médica do Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ).

Segundo o MS, o medicamento é indicado para “qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV”. Lara cita algumas situações em específico: pessoas que tem parceiros que convivem com o HIV, que frequentemente deixem de usar camisinha em suas relações sexuais — anais ou vaginais —, profissionais do sexo etc. O médico Leo Nunes, 31, começou a tomar o medicamento há cerca de quatro anos, em 2020. "Na época, eu estava tendo um relacionamento aberto. Então, nós dois podíamos ficar com outras pessoas e acabamos decidindo começar a tomar [a PrEP] para proteger um ao outro", explica. Ele costuma pegar as medicações uma vez a cada quatro meses, toma uma pílula por dia e nunca teve nenhum efeito colateral. "No começo eu tinha um certo medo [da efetividade do remédio], mas depois eu comecei a me permitir mais." Segundo a diretora médica, o usuário deve ser orientado por um médico durante todo o processo para ver se continua testando negativo para o HIV e se a medicação não está causando nenhum dano ao organismo. "Dependendo do paciente, os danos podem ser maiores ou menores. Geralmente, em pacientes de mais risco, há a possibilidade de lesão renal ou óssea. Mas quem vai ver isso é o médico que vai o acompanhar. Se estiver tudo bem, o paciente pode tomar a medicação a vida inteira. Enquanto ele sentir que está sob risco [de contrair o HIV], ele pode tomar", explica a diretora médica. A PrEP, no entanto, não substitui as camisinhas. Os preservativos continuam sendo a medida mais adequada e eficaz no combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) pois protegem contra uma série de doenças, não apenas do HIV, como a PrEP.

E a PEP? Qual a diferença? A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é tomada após o contato com o HIV, quando a exposição já aconteceu. “O paciente tem até 72 horas para buscar o uso da medicação. A PEP é uma situação mais crítica, porque, em tese, o paciente já pode ter se contaminado com o vírus”, explica Lara. O tratamento é feito com três medicamentos. “É como se fosse uma terapia antiretroviral, semelhante a que a gente inicia com os pacientes recém-diagnosticados. [O tratamento] tem um tempo limitado de 28 dias.” “A pessoa só pode receber a medicação se buscar o medicamento no tempo adequado, porque depois desse tempo — de 72 horas — a eficácia não justifica o uso, e se ele tiver um exame anti HIV negativo, provando que naquele momento ele ainda tem o vírus”, adiciona a diretora médica.