Saiba os horários da missas no Santuário de Nossa Senhora Aparecida no Montese

Saiba os horários da missas no Santuário de Nossa Senhora Aparecida no MonteseSerão oito celebrações ao longo do dia. A Missa de encerramento será presidida por dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza
No próximo domingo, 12 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
As homenagens acontecem em todo o País e, em Fortaleza, as festividades se concentram no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, com missas durante todo o dia e uma procissão no fim da tarde.
Horário das Missas
6 horas — Pe. Uilaci de Almeida
7h30min — Pe. Paulo Henrique
9 horas — Pe. Rogério Araújo
10h30min — Pe. Marcelândio
12 horas — Pe. Ítalo Dias
14 horas — Pe. Tiago Alves
15h30min — Pe. Leonardo Bezerra
19 horas — Solenidade de encerramento com dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza
Além das celebrações, haverá uma procissão às 17 horas, com saída do Santuário e percurso pelas ruas:
- Aquiles Boris
- Saudade
- avenida dos Expedicionários
- Raul Cabral
- Alain Kardec
- Barão de Canindé
- 15 de Novembro
- César Rosas
- Três Marias
- Antônio Fiúza
- Equador e retorno pela Aquiles Boris
O pároco Rafhael Maciel orienta que os fiéis usem roupas leves, tênis, boné e levem garrafas de água, devido ao calor e ao longo percurso.
O ponto alto da festa será a missa de encerramento, às 19 horas, presidida por dom Gregório Paixão. A celebração deve reunir cerca de 5 mil fiéis. O palco será montado ao lado do Santuário, na rua Isaie Boris, que será interditada, junto à rua Antônio Fiúza, pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).
Após a missa, os fiéis poderão participar do “Show de Prêmios”, um bingo beneficente cuja renda será revertida para as reformas da igreja. A animação ficará por conta da banda Forró Fungado.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Guarda Municipal e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também atuarão no local para garantir a segurança dos participantes.
A devoção à Virgem Aparecida
A devoção a Nossa Senhora Aparecida teve início em 1717, quando pescadores de Guaratinguetá (SP) encontraram, no Rio Paraíba do Sul, a imagem de uma santa — primeiro o corpo, depois a cabeça — após várias tentativas frustradas de pesca. Logo após o achado, conseguiram uma grande quantidade de peixes, fato interpretado como um milagre em um período de escassez na pesca.
Com o passar dos anos, a devoção à Virgem de Aparecida se espalhou por todo o Brasil. Em 1930, o papa Pio XI proclamou a santa como “rainha e padroeira do Brasil”, desde então, o dia 12 de outubro tornou-se feriado nacional.
Serviço
Local: Santuário de Nossa Senhora Aparecida , localizado na av. Professor Gomes de Matos, 1921 - Montese, Fortaleza
Data: 12 de outubro
Horários das missas: Das 6 às 19 horas
Procissão: 17 horas saindo da igreja
Solenidade de encerramento: 19 horas com dom Gregório Paixão