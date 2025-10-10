IA: vítimas denunciaram crime após identificar nudes falsos feitos por homem em Fortaleza

Imagem meramente ilustrativa. Suspeito pelos crimes foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

As oito vítimas que tiveram fotos e vídeos íntimos falsos denunciaram o crime após identificar imagens em um site de conteúdo adulto em Fortaleza. O material foi produzido por um homem, de 27 anos, com uso de inteligência artificial, que publicou o material em uma plataforma online. O suspeito foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após as denúncias das vítimas e demais coleta de provas das ações criminosas envolvendo registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia com montagem ou adulteração.

Conforme as investigações, o homem criou um perfil na plataforma e administrava a publicação de conteúdo. O suspeito criava o material a partir de fotografias reais de mulheres, coletadas em perfis públicos nas redes sociais, entre elas o TikTok e Instagram. No entanto, sem o conhecimento e permissão das vítimas. Nas montagens, as roupas das vítimas eram digitalmente removidas, simulando nudez e os rostos das mulheres eram inseridos em vídeos pornográficos por meio de uso de inteligência artificial, com uso da técnica de "deepfake". De acordo com a delegada adjunta da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Tatiana Leitão, as vítimas procuraram a delegacia informando que uma amiga tinha encontrado em um site eh adulto com fotos delas.

"Fotos que elas tinham publicado em redes sociais, como o Instagram e TikTok e que essas fotos estavam nesse site de conteúdo adulto. Entretanto, elas estavam nuas, mas as postagens que elas tinham feito, elas estavam vestidas", informou a delegada, que também revelou que as vítimas também apontaram um suspeito. Na denúncia, uma das mulheres disse que reconheceu o homem que era conhecido no bairro em que mora e que era conhecido em comum dela e de outras vítimas dos crimes. Ele foi identificado no perfil da plataforma que tinha os materiais criminosos a partir de um vídeo dele fazendo atos obscenos.

“Não aparecia o rosto, mas apareciam algumas características que levaram essas essas vítimas a identificá-lo, que era uma tatuagem e uma marca que ele possuía. Bem como o ambiente onde ele se encontrava, que era supostamente a residência dele e que algumas vítimas conheciam”, disse a delegada do DRCC. A investigação, que culminou a partir das denúncias das vítimas, revelou que o suspeito também seguia uma das oito mulheres nas redes sociais. Por residir no mesmo bairro, algumas das vítimas conheciam o homem. Após a constatação, uma pessoa em comum entre o criminoso e as vítimas confrontou o suspeito, excluiu o perfil na plataforma e fugiu para o interior do Estado. A investigação localizou o suspeito, que confessou as ações criminosas relatando vício em pornografia. Por não haver flagrante, o suspeito não foi preso.