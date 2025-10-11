Crianças vulneráveis recebem mil cachorros-quentes em Fortaleza

Projeto social leva mil cachorros-quentes, lembrancinhas, brinquedos, refrigerantes e guloseimas para sete bairros periféricos de Fortaleza neste sábado, 11 / Crédito: Reprodução/ arquivo pessoal

Mil cachorros-quentes, lembrancinhas, brinquedos, refrigerantes e guloseimas foram parte de uma ação solidária na véspera do Dia das Crianças para o público infantil em situação de vulnerabilidade social, em Fortaleza. A ação, promovida pelo projeto social Abraçando a Comunidade, percorreu bairros como Conjunto Ceará, Genibaú, Bom Jardim, Bonsucesso, Granja Lisboa, Vila Velha e Ellery neste sábado, 11.

Juliana Rodrigues, 38, uma das fundadoras do projeto, justificou o empenho citando uma passagem bíblica, no livro Atos 20:35: "Mais bem-aventurado é dar do que receber". Ela e Amanda Oliveira, 31, atuam há mais de 10 anos nas comunidades carentes da Capital, com dez pessoas na equipe. "Nós decidimos fazer hoje para no Dia da Crianças cada criança já acordar com a sua lembrancinha, com o seu presentinho", explicou Juliana. A celebração terminará na Praça do Ferreira, no Centro, com intenção de beneficiar também pessoas em situação de rua.