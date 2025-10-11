Crianças vulneráveis recebem mil cachorros-quentes em Fortaleza

Crianças vulneráveis recebem mil cachorros-quentes e brinquedos em FortalezaProjeto social Abraçando a Comunidade percorreu bairros como Conjunto Ceará, Genibaú, Bom Jardim, Bonsucesso, Granja Lisboa, Vila Velha e Ellery neste sábado, 11
Mil cachorros-quentes, lembrancinhas, brinquedos, refrigerantes e guloseimas foram parte de uma ação solidária na véspera do Dia das Crianças para o público infantil em situação de vulnerabilidade social, em Fortaleza.
A ação, promovida pelo projeto social Abraçando a Comunidade, percorreu bairros como Conjunto Ceará, Genibaú, Bom Jardim, Bonsucesso, Granja Lisboa, Vila Velha e Ellery neste sábado, 11.
SAIBA MAIS | Feriado de 12 de outubro em Fortaleza: veja o que abre e o que fecha
Juliana Rodrigues, 38, uma das fundadoras do projeto, justificou o empenho citando uma passagem bíblica, no livro Atos 20:35: "Mais bem-aventurado é dar do que receber". Ela e Amanda Oliveira, 31, atuam há mais de 10 anos nas comunidades carentes da Capital, com dez pessoas na equipe.
"Nós decidimos fazer hoje para no Dia da Crianças cada criança já acordar com a sua lembrancinha, com o seu presentinho", explicou Juliana.
A celebração terminará na Praça do Ferreira, no Centro, com intenção de beneficiar também pessoas em situação de rua.
Leia mais
Segundo Juliana, todos os anos o projeto trabalha em ações para promover datas como essa, assim como Dia das Mães e Natal, por exemplo. Além disso, realiza iniciativas no Interior do Estado e incluindo a distribuição de sopas.
"A gente acha muito gratificante poder levar alegria para as crianças. Às vezes, a gente chega numa comunidade e essa criança não tem recebido nenhum brinquedo. A gente chega, entrega, elas ficam felizes. É muito especial para a gente", contou.
Foi a sexta edição do Dia das Crianças e a terceira edição da caravana pelo Abraçando a Comunidade. Projeto tem o apoio de empresários do Conjunto Ceará.
"Depois que comecei o trabalho social, aprendi que transformar vidas também transforma a minha. Ajudar o outro me ensinou o verdadeiro significado de propósito. O trabalho social me tornou mais humana, mais grata e mais consciente da minha missão. Cada ação social me mostra que o mundo muda quando a gente decide agir", refletiu.
Como ajudar o projeto Social Abraçando a Comunidade
Projeto recebe alimentos não perecíveis, cesta básica e doações por Pix.
- Instagram: @abracandocomunidade
- Telefone: +55 85 9189-1012
- Pix: [email protected]