Coletivo lança campanha de arrecadação para "Dia das Crianças na Periferia"

A iniciativa busca receber doações de lanches, brinquedos e roupas novas, que serão distribuídos durante o evento. / Crédito: Ozeias Araujo

O Coletivo Barramar, iniciativa cultural e social que atua na comunidade da Barra do Ceará, em Fortaleza, promove campanha de arrecadação de doações para o IV Dia das Crianças na Periferia, previsto para acontecer no dia 19 de outubro. A ação pretende proporcionar um dia de alegria e celebração para as crianças do bairro, com brincadeiras, oficinas e apresentações. O coletivo está recebendo doações de lanches, brinquedos e roupas novas, que serão distribuídos durante o evento.



Leia mais Coletivo promove ações culturais aos jovens da Barra do Ceará Sobre o assunto Coletivo promove ações culturais aos jovens da Barra do Ceará A programação está prevista para iniciar às 10 horas, com um momento de brincadeiras, que segue até o meio-dia. Às 13 horas, o coletivo volta para organizar os brinquedos na rua e iniciar as oficinas de tranças, corte de cabelo, manicure e pintura facial. Também haverá show de palhaços e outras atividades.

Uma das integrantes do Coletivo, Leandra Costa, que atua com produção e articulação comunitária, explica que o evento está na sua quarta edição e que o foco é ampliar as ações.

“Batemos de porta em porta e falamos com as crianças. Ganhamos força com os moradores; a comunidade se junta, cede o espaço para a realização de tranças e cortes de cabelo, e nós ocupamos a rua. É uma ação que acontece em união, e estamos mobilizando doações e colaboradores, tentando englobar tudo para realizar uma ação cada vez maior e mais bonita”, afirma.

Brincadeiras, oficinas e apresentações estão previstas par acontecer no dia do evento Crédito: Ozeias Araujo Leandra destaca que essas ações desenvolvem na criança o sentimento de pertencimento ao território onde moram.

“Trazemos essa ação como uma forma de garantir o direito de brincar. As crianças se sentem parte disso, ficam empolgadas e passam o ano todo perguntando sobre a próxima edição e o que terá de novo. Elas mesmas participam ativamente, são bem conscientes e engajadas”, comenta.



O agente cultural e membro do Coletivo, Ozeias Araujo, explica que o nome do evento é uma referência à música “12 de Outubro”, do grupo musical de rap Facção Central.

“Nossa formação é muito baseada na cultura hip-hop. Crescemos ouvindo Facção Central, que foi uma influência muito importante para a nossa formação e construção como indivíduos. A referência do nome vem de um trecho em que o Eduardo Taddeo afirma que "na periferia não existe Dia das Crianças", e nós partimos dessa reflexão”, finaliza.

Serviço

Fundado em novembro de 2018 por jovens da periferia, o Coletivo Barramar se dedica a fomentar a arte e a cultura na região, promovendo eventos gratuitos ao ar livre, oficinas de leitura, aulas de capoeira e diversas campanhas sociais.

