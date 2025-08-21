Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF identifica arquivos de abuso sexual de crianças em Sobral

PF identifica milhares de arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e cumpre mandado em Sobral

Na Operação Inocência Protegida XIII, os policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão, em Sobral, para interromper práticas de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil
Notícia

Após a identificação de milhares de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em Sobral, no Interior do Ceará, nesta quinta-feira, 21, durante a Operação Inocência Protegida XIII.

A ação visa interromper práticas de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil (CSAM) por meio da internet.

Até o momento, não há confirmação sobre a autoria criminosa, mas as investigações seguem com a análise do material apreendido para esclarecer a responsabilidade dos moradores vinculados ao local.

Conforme a PF, a investigação constatou uma grande quantidade de arquivos ilícitos, disponibilizados publicamente, que totalizavam milhares de imagens e vídeos relacionados a crianças e adolescentes (aproximadamente 15GB).

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), relacionados ao compartilhamento e armazenamento de conteúdo de abuso infantojuvenil.

Segundo a PF, a Operação Inocência Protegida XIII tem como finalidade colher novas provas, identificar eventuais vítimas e individualizar a autoria do delito, uma vez que os dados técnicos iniciais apontavam para o uso da conexão local como origem dos acessos.

