PF identifica arquivos de abuso sexual de crianças em Sobral

Na Operação Inocência Protegida XIII, os policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão, em Sobral, para interromper práticas de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil

Após a identificação de milhares de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em Sobral , no Interior do Ceará , nesta quinta-feira, 21, durante a Operação Inocência Protegida XIII .

A ação visa interromper práticas de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil (CSAM) por meio da internet.

Até o momento, não há confirmação sobre a autoria criminosa, mas as investigações seguem com a análise do material apreendido para esclarecer a responsabilidade dos moradores vinculados ao local.

Conforme a PF, a investigação constatou uma grande quantidade de arquivos ilícitos, disponibilizados publicamente, que totalizavam milhares de imagens e vídeos relacionados a crianças e adolescentes (aproximadamente 15GB).