Dia das Crianças terá visitação a navio da Marinha em Fortaleza

As reservas da visitação ao navio poderão ser feitas a partir das 12h, desta quinta-feira, 10. As vagas são limitadas / Crédito: Reprodução/ CDC

No domindo, 12, haverá visitação pública gratuita ao Navio Desembarque Carros de Combate (NDCC) Almirante Saboia da Marinha do Brasil, no Cais do Porto, em Fortaleza. Iniciativa será promovida pela Companhia Docas do Ceará (CDC).

Os interessados devem fazer o agendamento prévio no site. As reservas poderão ser feitas a partir das 12h desta quinta-feira, 10. As vagas são limitadas. O Navio Desembarque Carros de Combate (NDCC) Almirante Saboia é um navio da Marinha do Brasil que foi originalmente construído na Inglaterra para a Royal Navy e incorporado à Marinha brasileira em 2009, conforme a CDC. A embarcação transporta tropas e veículos blindados em operações anfíbias e logísticas e homenageia o Almirante cearense Henrique Saboia, que foi ministro da Marinha, de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990.

Ao finalizar o cadastro, as pessoas receberão, por e-mail, a confirmação da reserva, com um QR CODE. A Companhia também orienta que os visitantes cheguem com 15 minutos de antecedência, em relação ao horário agendado.



“Todos deverão vir com sapato fechado e não poderão entrar com bolsas e animais de estimação, assim como não poderão portar armas de fogo”, informa a CDC.

O agendamento pode ser feito pelo site da CDC, que direciona para o link no ícone “agendar navios e visitas”, que está no acesso rápido.



No site o interessado deverá clicar no botão "detalhes e agendamento", que estará na primeira página e levará os visitantes a escolherem entre as oito opções de horário:



13h às 13h30;



13h30 às 14h;



14h às 14h30;



14h30 às 15h;



15h às 15h30;



15h30 às 16h;



16h às 16h30 e



16h30 às 17h. Saiba mais sobre o cadastro:

Ao acessar o site é possível enumerar quantas pessoas estarão na reserva e todos deverão preencher o cadastro, com as seguintes informações: