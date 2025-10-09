Família cumpre promessa há 12 anos à Nossa Senhora Aparecida e faz doações às crianças

A expectativa para a festa deste ano é que mais de 200 crianças participem do evento. / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Há 12 anos atrás, a família de Tiago e Iara Pinheiro passavam por um momento delicado: o diagnóstico de câncer de próstata do pai, o senhor José Valdecir Pinheiro, 80. Diante da adversidade, Iara fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida: enquanto vida tiver, irá realizar uma ação beneficente volta das crianças do distrito de Baixa Verde, em Milhã, no interior do Ceará. LEIA | Dia de Nossa Senhora Aparecida: dom Gregório rezará terço com crianças, em Aquiraz

A expectativa para a festa deste ano é que mais de 200 crianças participem do evento. “É um sentimento inexplicável”, diz filha que fez promessa sobre câncer do pai A profissional de administração, Iara Maria Pinheiro foi quem fez a promessa à santa, há 12 anos atrás. “Meu pai tinha passado por um problema de câncer de próstata. Ele foi para Fortaleza e fez todo o tratamento, isso tudo acompanhado pelo meu irmão, Tiago”, relata. Três anos depois, a matriarca da família, Maria Ivanira Pinheiro, também recebeu um diagnóstico de câncer, desta vez, na mama. LEIA TAMBÉM | Câncer de mama e a urgência da prevenção

“Eu fiquei muito preocupada. E aí conversando com Deus, num momento de desespero mesmo e alinhada à fé, e pedi que diante daquela situação que se encontrava minha família, que em forma de agradecimento, enquanto vida eu tivesse, faria uma festinha beneficente às crianças da região”, conta emocionada. A festa é realizada na casa dos pais, na zona rural de Baixa Verde. De início, eram apenas 20 crianças. Com o passar do tempo, a festa começou a contar com mais de 130 crianças da região e de outros distritos. “Minha família é toda religiosa, a gente acredita muito em Nossa Senhora Aparecida e com a interseção dela. Nós acreditamos que conseguimos realizar [o evento] todos os anos por essa interseção dela junto a Deus”, declara Iara.

Na ação, além dos brinquedos, Iara conta que são distribuídos salgados e refrigerante, um kit guloseimas, além da realização de sorteios de cestas básicas às famílias. “A maioria são crianças carentes, que ficam feliz com um brinquedo simples que a gente dá”. Sobre o sentimento de realizar a boa ação, Iara declara: “É um sentimento inexplicável. [É] um negócio bom que vem pro coração em ver aqueles sorrisos, só vivenciando, eu diria”. Ela continua: “Tem uma frase que eu sempre falo pra eles [pais das crianças], ‘não há dias cinzentos para quem sonha colorido’. E eu trago isso pra minha vida e quero sempre transmitir para as demais pessoas” conclui.