Família cumpre promessa há 12 anos à Nossa Senhora Aparecida e faz doações às crianças

Família cumpre promessa há 12 anos à Nossa Senhora Aparecida e faz doações às criançasPromessa surgiu após o diagnóstico de câncer do pai e da mãe. A expectativa para a festa deste ano é que mais de 200 crianças participem do evento
Há 12 anos atrás, a família de Tiago e Iara Pinheiro passavam por um momento delicado: o diagnóstico de câncer de próstata do pai, o senhor José Valdecir Pinheiro, 80. Diante da adversidade, Iara fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida: enquanto vida tiver, irá realizar uma ação beneficente volta das crianças do distrito de Baixa Verde, em Milhã, no interior do Ceará.
A expectativa para a festa deste ano é que mais de 200 crianças participem do evento.
“É um sentimento inexplicável”, diz filha que fez promessa sobre câncer do pai
A profissional de administração, Iara Maria Pinheiro foi quem fez a promessa à santa, há 12 anos atrás. “Meu pai tinha passado por um problema de câncer de próstata. Ele foi para Fortaleza e fez todo o tratamento, isso tudo acompanhado pelo meu irmão, Tiago”, relata.
Três anos depois, a matriarca da família, Maria Ivanira Pinheiro, também recebeu um diagnóstico de câncer, desta vez, na mama.
“Eu fiquei muito preocupada. E aí conversando com Deus, num momento de desespero mesmo e alinhada à fé, e pedi que diante daquela situação que se encontrava minha família, que em forma de agradecimento, enquanto vida eu tivesse, faria uma festinha beneficente às crianças da região”, conta emocionada.
A festa é realizada na casa dos pais, na zona rural de Baixa Verde. De início, eram apenas 20 crianças. Com o passar do tempo, a festa começou a contar com mais de 130 crianças da região e de outros distritos.
“Minha família é toda religiosa, a gente acredita muito em Nossa Senhora Aparecida e com a interseção dela. Nós acreditamos que conseguimos realizar [o evento] todos os anos por essa interseção dela junto a Deus”, declara Iara.
Na ação, além dos brinquedos, Iara conta que são distribuídos salgados e refrigerante, um kit guloseimas, além da realização de sorteios de cestas básicas às famílias. “A maioria são crianças carentes, que ficam feliz com um brinquedo simples que a gente dá”.
Sobre o sentimento de realizar a boa ação, Iara declara: “É um sentimento inexplicável. [É] um negócio bom que vem pro coração em ver aqueles sorrisos, só vivenciando, eu diria”.
Ela continua: “Tem uma frase que eu sempre falo pra eles [pais das crianças], ‘não há dias cinzentos para quem sonha colorido’. E eu trago isso pra minha vida e quero sempre transmitir para as demais pessoas” conclui.
O professor Tiago Pinheiro, irmão de Iara, conta que a ação não é voltada somente às crianças de Baixa Verde, como também as de regiões vizinhas.
“A gente recebe um público maior a cada ano. [É tudo] baseado em cima da fé, porque não é fácil. É um trabalho que movimenta muitas pessoas. Nosso motivo é a fé", declara ele.
Ele continua: “Meu pai está curado, hoje ele tem 80 anos. Ele trabalha na agricultura, cuidando do gado dele. Ele diz assim: ‘meu filho, só vou parar quando eu fechar os olhos’, e é isso mesmo, ele não se entrega”, afirma Tiago.
O professor conta que se emociona ao ver o brilho no olhar das crianças ao ganharem um brinquedo.
“Naquela época era tudo mais difícil e hoje, poder favorecer as crianças e famílias carentes, é muito prazeroso”, finaliza.
Como fazer uma doação
Interessados em ajudar na produção das cestas e distribuição de brinquedos, podem enviar qualquer valor através da chave Pix 85999874761 (número de telefone). A conta está no nome de Tiago Pinheiro. O banco é Nubank.