Paralisação de educadores em Fortaleza critica PL do Ajuste Fiscal

O ato acontece na manhã de quinta-feira, 25, em frente à Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza; veja horário
Autor Penélope Menezes
O Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) anunciou uma paralisação nesta quinta-feira, 25, a partir das 8 horas (horário de Brasília), na Secretaria Municipal de Educação (SME).

Os servidores criticam a falta de diálogo antes da aprovação de projeto de ajuste fiscal nesta quarta-feira, 24.

“Resolvemos ir para a Câmara, e quando chegamos lá a tramitação era em regime de urgência, já tinha sido aprovada. Tinham passado nas comissões e já estavam nas votações, sem nenhum diálogo com os trabalhadores em educação”, afirma a presidente do sindicato, Ana Cristina Guilherme.

Como adiantado na coluna Vertical do O POVO +, o texto base da matéria foi aprovado com 34 votos a favor e seis contrários. O ponto que prevê a possibilidade de cortes em reajustes de servidores deve ser excluído por emendas apresentadas após reunião com sindicatos.

Entre os motivos elencados por Ana Cristina para a discordância estariam a ausência de negociação prévia, a emergência da mensagem e a incapacidade da gestão em dialogar com as representações dos trabalhadores.

“Amanhã nós vamos para a SME, conversar com o secretário, e vamos iniciar uma campanha para que o prefeito vete a mensagem, não sancione, que possa sentar e explicar o que é”, diz a presidente do Sindiute. “E, depois dessa explicação, enviar uma outra mensagem, mas que a gente entenda o que ele está pensando”.

Prefeitura de Fortaleza afirma que projeto não deve reduzir direitos conquistados

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que o Projeto de Lei (PL) não visa a redução dos direitos já conquistados pelos servidores públicos, como a revisão geral anual, a progressão de carreiras, e o piso salarial.

"Essa iniciativa soma-se aos esforços da gestão para assegurar a saúde fiscal do município, de forma que a Prefeitura possa honrar os compromissos com a sua população e servidores", acrescenta.

O informe ainda ressalta que uma série de medidas estão sendo tomadas para que Fortaleza retorne à nota B na avaliação de sua Capacidade de Pagamento (Capag), determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Veja nota na íntegra

A Prefeitura de Fortaleza trabalha para que o município possa garantir uma gestão fiscal sustentável, condição necessária para a oferta de políticas públicas para sua população.

Durante todo o ano de 2025, após três verificações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Prefeitura vem cumprindo com o dispositivo constitucional na relação entre despesas correntes e receitas correntes, mantendo Fortaleza abaixo do limite de 95%, garantindo o equilíbrio fiscal do Município.

O Projeto de Lei não visa reduzir direitos já conquistados pelos servidores públicos, a exemplo da revisão geral anual, da progressão de carreiras, e do piso salarial de suas carreiras. Essa iniciativa soma-se aos esforços da gestão para assegurar a saúde fiscal do município, de forma que a Prefeitura possa honrar os compromissos com a sua população e servidores.

Fortaleza vem tomando uma série de medidas para que a Capital volte a ter nota B na avaliação de sua Capacidade de Pagamento (Capag) - determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) -, que foi rebaixado para C, em consequência dos resultados apresentados em 2024.

Paralisação de educadores em Fortaleza: veja horário e data

A paralisação está programada para a quinta-feira, 25 de setembro, às 8 horas, em frente à SME. Em publicação na rede social, o sindicato destaca que o ato é um protesto ao PL do ajuste fiscal.

  • Quando: 25 de setembro (quinta-feira)
  • Horário: a partir das 8 horas (horário de Brasília)
  • Local: reunidos em frente à Secretaria Municipal de Educação (SME)

Atualizado às 20h

