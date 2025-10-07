Fachin diz que apoia uma reforma administrativa "ampla e republicana"

A declaração foi divulgada após encontro de Fachin com o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), relator da reforma, que está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Em nota à imprensa, Fachin disse que a reforma deve alcançar "todos os Poderes e instituições do Estado".

"O objetivo deve ser o de aperfeiçoar o mérito, a transparência e a concorrência dos sistemas de ingresso, promover a diversidade e a integridade da força de trabalho pública e assegurar a retenção de talentos por meio de remunerações justas, transparentes e compatíveis com o serviço à República", comentou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente do STF disse que algumas garantias devem ser mantidas para preservar a independência do Judiciário.