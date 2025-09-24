Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara de Fortaleza aprova ajuste emenda por reajuste salarial

Projeto prevê travas quando as despesas ultrapassarem 85% e 95% da receita corrente disponível, Já a votação do projeto de Refis foi adiada
A Câmara aprovou ontem projeto de ajuste fiscal enviado pelo prefeito Evandro Leitão, que cria limites para o comprometimento das receitas da Prefeitura de Fortaleza. O maior ponto de resistência à matéria, que previa possibilidade de cortes em reajustes de servidores, no entanto, foi retirado do texto após reunião com sindicatos.

O secretário de Finanças, Márcio Cardeal, explicou as duas emendas que foram incluídas no texto original. A primeira delas prevê de forma expressa que o reajuste anual dos servidores não estará sujeito a cortes do projeto. A segunda prevê revisão de patamares do comprometimento de receitas, que serão analisados bimestralmente.

O projeto prevê uma série de travas para a administração municipal sempre que as despesas ultrapassarem patamares de 85% e de 95% da receita corrente disponível.

Entre eles, está a previsão de uma proibição, por até doze meses, da concessão de "vantagem, aumento, reajuste ou adequação" da remuneração de integrantes da administração sempre que as despesas ficarem acima de 95% das receitas.

“Lembrando que em nenhum momento, em nenhum bimestre do governo Evandro, esse limite (de comprometimento de receitas) ultrapassou ou 95%, e nossa meta ao final do ano é atingirmos no máximo 92,85%. Isso nos dará a capacidade de retornarmos à CAPAG B”, diz, em referência ao índice que mede nota de “boa pagadora” da gestão municipal.

Já outro projeto encaminhado à Câmara, o de refinanciamento de dívidas (Refis), que oferece desconto de até 90% em juros e multas e a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes, teve pedido de vistas e deve ser votado nesta quinta-feira.

O projeto de Refis prevê remissão de créditos, ou seja perdão da dívida, de pequeno valor de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

A remissão do IPTU se aplica para os casos decorrentes dos fatos geradores ocorridos até o dia 1º de janeiro de 2025, relativamente aos imóveis que atendam, na data da publicação da Lei 155/2013, às condições para serem isentos pelo valor venal.

Já no caso do ISSQN, serão perdoadas dívidas de até R$ 400, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024. A iniciativa visa a recuperação de créditos tributários e não tributários.

O projeto de Refis levou em consideração um impacto orçamentário por meio de renúncia fiscal de R$ 6,4 milhões em 2025 no caso das remissões de IPTU e de ISS e de uma arrecadação de 2,3 milhões, em 2025, e de 3,7 milhões em 2026 e de 3,8 milhões em 2027

Colaboraram Carlos Mazza, colunista de O POVO, e Camila Maia, Especial para O POVO

