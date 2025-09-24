Câmara de Fortaleza aprova ajuste emenda por reajuste salarial

Tramitação das matérias na Câmara ocorreram em regime de urgência / Crédito: Luciano Melo/CMFor

A Câmara aprovou ontem projeto de ajuste fiscal enviado pelo prefeito Evandro Leitão, que cria limites para o comprometimento das receitas da Prefeitura de Fortaleza. O maior ponto de resistência à matéria, que previa possibilidade de cortes em reajustes de servidores, no entanto, foi retirado do texto após reunião com sindicatos. O secretário de Finanças, Márcio Cardeal, explicou as duas emendas que foram incluídas no texto original. A primeira delas prevê de forma expressa que o reajuste anual dos servidores não estará sujeito a cortes do projeto. A segunda prevê revisão de patamares do comprometimento de receitas, que serão analisados bimestralmente.

Já outro projeto encaminhado à Câmara, o de refinanciamento de dívidas (Refis), que oferece desconto de até 90% em juros e multas e a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes, teve pedido de vistas e deve ser votado nesta quinta-feira. O projeto de Refis prevê remissão de créditos, ou seja perdão da dívida, de pequeno valor de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A remissão do IPTU se aplica para os casos decorrentes dos fatos geradores ocorridos até o dia 1º de janeiro de 2025, relativamente aos imóveis que atendam, na data da publicação da Lei 155/2013, às condições para serem isentos pelo valor venal.