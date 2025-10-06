Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Não se pode colocar meta de ajuste fiscal na reforma administrativa, diz relator

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A proposta de reforma administrativa apresentada na semana passada pelo relator da pauta na Câmara, deputado federal Pedro Paulo Teixeira (PSD-RJ), traz a definição de teto de remuneração para as estatais. O texto também propõe mudanças no modelo de delegação de cartórios, que deixaria de ter prazo indefinido. Pela proposta, a aposentadoria acontecerá aos 75 anos.

O deputado destacou ainda que a reforma não se propõe a endereçar o problema do equilíbrio fiscal, agenda que às vezes é vista como temática vizinha.

"Não se pode colocar meta de ajuste fiscal na reforma administrativa", disse o relator. "Tem de cobrar ajuste fiscal em outra linha, se não acaba confundindo."

De acordo com ele, a reforma abrange a busca de meios para avaliar o impacto orçamentário e econômico das medidas judiciais, sem contudo interferir na autonomia do Judiciário.

Em relação aos próximos desdobramentos, enquanto colhe assinaturas para o projeto, Pedro Paulo indicou que o texto pode sofrer modificações. "Toda reforma começa com o necessário e depois vai com o possível", disse, frisando que a discussão com a sociedade e o processo legislativo vão melhorar as propostas.

Funcionalismo público

A proposta de reforma administrativa apresentada na semana passada também atende os funcionários públicos na medida em que pode levar ganhos maiores à massa de servidores, disse o deputado federal. "É também uma proposta que olha para o funcionalismo público, ao contrário do que muitos imaginam, porque quando a gente ataca distorções salariais, permite que você tenha recursos para remunerar a grande maioria dos funcionários públicos, que ganham muito mal."

Conforme o parlamentar, os 70 pontos que constituem a proposta "atacam o coração da produtividade da administração pública e se volta ao cidadão, que quer serviços públicos melhores, mais rápidos e de melhor qualidade".

O deputado disse ainda que o momento é de apresentar a proposta para os parlamentares e à sociedade, levando o texto a fluir. "O trabalho agora é, de certo modo, dialogar com a sociedade, mostrar a importância da reforma; mostrar que muitas vezes há excesso de direito; aquilo que foi concedido, que está desajustado, poder recuar um pouco, em nome do Brasil", afirmou. "À medida em que vai se tomando conhecimento, vão fluindo as assinaturas. Mas é importante lembrar que a gente tem que ter um conjunto de, no mínimo, 171 deputados assinando."

Pedro Paulo lembrou que a proposta se apoia num tripé de legislações. "É um conjunto de propostas ambiciosas, agora nós estamos no trabalho de coleta de assinaturas na Câmara para que a gente possa ter a proposta; seguir principalmente a proposta de emenda constitucional, seguir o rito; mas tem mais duas propostas, tem um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário."

Indagado sobre a realização de uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, nesta semana, Pedro Paulo brincou: "Com o presidente Hugo Motta e a Assembleia, é permanente."

Pedro Paulo falou à imprensa antes de proferir palestra durante almoço com empresários promovido pela Lide em um hotel na zona sul do Rio.

