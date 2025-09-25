Professores de Fortaleza fazem ato contra lei de ajuste fiscal

Trabalhadores da educação protestam contra lei de ajuste fiscal em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza / Crédito: Fábio Lima/O POVO

Professores e trabalhadores da Educação participam de ato contra a lei de ajuste fiscal proposta pelo prefeito Evandro Leitão (PT). Na manhã desta quinta-feira, 25, os servidores se reuniram em frente à sede da Secretaria Municipal da Educação (SME), na avenida Pontes Vieira. De acordo com Gardênia Baima, membro da diretoria do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), as atividades nas escolas foram paralisadas durante esta quinta-feira.

“Os trabalhadores do serviço público e a população de Fortaleza pagarão a conta pelo endividamento e pela ausência de recursos nos cofres municipais devido a uma nova política da Prefeitura, que é a de isentar até 90% os grandes devedores de Fortaleza, que é quem deveria estar sustentando os cofres para a população ter o serviço público”, critica Gardênia. Os trabalhadores temem que o ajuste fiscal represente cortes aos reajustes anuais dos servidores e prejudique os planos de Cargos e Carreiras da categoria. A sindicalista e professora aposentada critica a falta de diálogo entre o poder Axecutivo e os sindicatos antes de enviar o Projeto de Lei (PL) à Câmara. A categoria pede que o PL não seja sancionado e que haja uma audiência com o prefeito e vereadores.



Após reuniões na quarta-feira, 24, com vereadores, o trecho da lei que previa cortes no reajuste de servidores foi excluído por emendas e deve ficar de fora do ajuste fiscal. (Com informações de Alice Barbosa) VEJA VÍDEO Prefeitura de Fortaleza afirma que projeto não deve reduzir direitos conquistados Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que o Projeto de Lei (PL) não visa a redução dos direitos já conquistados pelos servidores públicos, como a revisão geral anual, a progressão de carreiras, e o piso salarial.