Professores de Fortaleza fazem ato contra lei de ajuste fiscal

Contra ajuste fiscal: professores de Fortaleza fazem ato em frente à Secretaria da EducaçãoO grupo pede que o projeto de lei não seja sancionado e que haja uma audiência com o prefeito e vereadores
Professores e trabalhadores da Educação participam de ato contra a lei de ajuste fiscal proposta pelo prefeito Evandro Leitão (PT). Na manhã desta quinta-feira, 25, os servidores se reuniram em frente à sede da Secretaria Municipal da Educação (SME), na avenida Pontes Vieira.
De acordo com Gardênia Baima, membro da diretoria do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), as atividades nas escolas foram paralisadas durante esta quinta-feira.
LEIA | Coluna Vertical: Câmara aprova novo ajuste fiscal de Evandro, mas deixa reajuste de servidores de fora
“Os trabalhadores do serviço público e a população de Fortaleza pagarão a conta pelo endividamento e pela ausência de recursos nos cofres municipais devido a uma nova política da Prefeitura, que é a de isentar até 90% os grandes devedores de Fortaleza, que é quem deveria estar sustentando os cofres para a população ter o serviço público”, critica Gardênia.
Os trabalhadores temem que o ajuste fiscal represente cortes aos reajustes anuais dos servidores e prejudique os planos de Cargos e Carreiras da categoria.
A sindicalista e professora aposentada critica a falta de diálogo entre o poder Axecutivo e os sindicatos antes de enviar o Projeto de Lei (PL) à Câmara. A categoria pede que o PL não seja sancionado e que haja uma audiência com o prefeito e vereadores.
Após reuniões na quarta-feira, 24, com vereadores, o trecho da lei que previa cortes no reajuste de servidores foi excluído por emendas e deve ficar de fora do ajuste fiscal. (Com informações de Alice Barbosa)
Prefeitura de Fortaleza afirma que projeto não deve reduzir direitos conquistados
Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que o Projeto de Lei (PL) não visa a redução dos direitos já conquistados pelos servidores públicos, como a revisão geral anual, a progressão de carreiras, e o piso salarial.
"Essa iniciativa soma-se aos esforços da gestão para assegurar a saúde fiscal do município, de forma que a Prefeitura possa honrar os compromissos com a sua população e servidores", acrescenta. O informe ainda ressalta que uma série de medidas estão sendo tomadas para que Fortaleza retorne à nota B na avaliação de sua Capacidade de Pagamento (Capag), determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Veja nota na íntegra
A Prefeitura de Fortaleza trabalha para que o município possa garantir uma gestão fiscal sustentável, condição necessária para a oferta de políticas públicas para sua população. Durante todo o ano de 2025, após três verificações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Prefeitura vem cumprindo com o dispositivo constitucional na relação entre despesas correntes e receitas correntes, mantendo Fortaleza abaixo do limite de 95%, garantindo o equilíbrio fiscal do Município.
O Projeto de Lei não visa reduzir direitos já conquistados pelos servidores públicos, a exemplo da revisão geral anual, da progressão de carreiras, e do piso salarial de suas carreiras. Essa iniciativa soma-se aos esforços da gestão para assegurar a saúde fiscal do município, de forma que a Prefeitura possa honrar os compromissos com a sua população e servidores.
Fortaleza vem tomando uma série de medidas para que a Capital volte a ter nota B na avaliação de sua Capacidade de Pagamento (Capag) - determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) -, que foi rebaixado para C, em consequência dos resultados apresentados em 2024.