Motociclista morre após colisão com táxi em cruzamento em avenida no Meireles

Colisão entre taxi e motocilista aconteceu na avenida Abolição com rua Rua Júlio Ibiapina, no bairro Meireles, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um motociclista morreu na noite desse domingo, 5, após uma colisão entre um táxi e uma motocicleta no cruzamento da avenida Abolição com a rua Júlio Ibiapina, no bairro Meireles, em Fortaleza. A vítima, de 25 anos, morreu no local. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que houve avanço de semáforo, mas não disse qual condutor cometeu a infração. Os veículos trafegavam pela avenida em sentidos opostos.