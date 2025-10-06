Motociclista morre após colisão com táxi em cruzamento em avenida no Meireles

Motociclista morre após colisão com táxi em cruzamento em avenida no MeirelesAcidente foi registrado na noite desse domingo, 5, na avenida Abolição com rua Júlio Ibiapina. Vítima morreu no local após não resistir aos ferimentos
Um motociclista morreu na noite desse domingo, 5, após uma colisão entre um táxi e uma motocicleta no cruzamento da avenida Abolição com a rua Júlio Ibiapina, no bairro Meireles, em Fortaleza. A vítima, de 25 anos, morreu no local.
A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que houve avanço de semáforo, mas não disse qual condutor cometeu a infração. Os veículos trafegavam pela avenida em sentidos opostos.
De acordo com o órgão, o táxi realizou conversão à esquerda, manobra permitida, em direção à rua Júlio Ibiapina, momento em que houve a colisão transversal com a motocicleta.
O condutor do carro realizou o teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele não resistiu e faleceu.
No local, os agentes da AMC realizaram o controle do tráfego e auxiliaram os condutores. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal.
A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do caso, que está a cargo da Delegacia do 2° Distrito Policial, unidade da PC-CE.