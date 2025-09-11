Acusado de decapitar funcionário no IJF vai a Júri Popular

Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, ex-colaborador do Instituto Doutor José Frota (IJF), acusado de invadir a unidade de saúde e decapitar o funcionário Francisco Mizael Souza da Silva dentro do hospital, vai a Júri Popular. O crime aconteceu no dia 22 de abril de 2024.

Aurélio foi pronunciado para ser julgado pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), no entanto, o órgão destacou que o processo tramita em segredo de justiça e mais informações não podem ser repassadas.