Dupla morre após intervenção policial durante confronto entre facções em Fortaleza

Dupla morre após intervenção policial durante confronto entre facções em FortalezaSuspeitos atiraram contra os agentes, que responderam à agressão. Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 6, no bairro Boa Vista
Uma dupla morreu na madrugada desta segunda-feira, 6, durante uma intervenção policial no bairro Boa Vista, em Fortaleza. O caso aconteceu após um confronto entre grupos rivais.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes ouviram disparos de arma de fogo e identificaram um confronto entre grupos rivais durante patrulhamento na Rua 31 de abril.
Um dia antes, na mesma via, granadas teriam sido jogadas por drone em viatura da PM. Uma explodiu.
Leia Mais | Adolescente de 16 anos é morta a facadas dentro de residência em Caucaia
Ainda segundo a corporação, ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos armados efetuaram disparos contra os agentes. O órgão informou que os policias responderam à agressão em “legítima defesa”.
Após cessarem os disparos, dois homens, ainda não formalmente identificados, foram localizados feridos e com armas. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos.
Na ocorrência, uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) apreendeu duas pistolas calibre 9mm, 44 munições e cinco aparelhos celulares. O material apreendido e o caso foram apresentados no 13º Distrito Policial, onde foi registrado o procedimento sobre a ocorrência.