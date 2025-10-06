Dupla morre após intervenção policial durante confronto entre facções em Fortaleza

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 6, no bairro Boa Vista, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma dupla morreu na madrugada desta segunda-feira, 6, durante uma intervenção policial no bairro Boa Vista, em Fortaleza. O caso aconteceu após um confronto entre grupos rivais. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes ouviram disparos de arma de fogo e identificaram um confronto entre grupos rivais durante patrulhamento na Rua 31 de abril.