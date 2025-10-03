Trecho da rua Floriano Peixoto será interditado para obra da Praça do Ferreira

Sentido sul/norte da Rua Floriano Peixoto será bloqueada para continuidade da obra de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

O sentido sul/norte da rua Floriano Peixoto será bloqueado a partir de meio-dia deste sábado, 4, no trecho compreendido entre as ruas Liberato Barroso e São Paulo, para continuidade da obra de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.


