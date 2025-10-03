Trecho da rua Floriano Peixoto será interditado para obra da Praça do Ferreira

Trecho da rua Floriano Peixoto será interditado para obra da Praça do FerreiraO bloqueio provisório contará com o apoio operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Há outros bloqueios existentes no entorno da praça
O sentido sul/norte da rua Floriano Peixoto será bloqueado a partir de meio-dia deste sábado, 4, no trecho compreendido entre as ruas Liberato Barroso e São Paulo, para continuidade da obra de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.
LEIA MAIS | Evandro Leitão é autuado pela Prefeitura por reforma irregular de imóvel na Aldeota
Por causa da interdição, os motoristas que trafegam na Floriano Peixoto deverão entrar à esquerda na rua Pedro I, à direita na rua Barão do Rio Branco e à direita novamente na rua São Paulo, retornando à esquerda na Floriano Peixoto.
Leia mais
O bloqueio provisório contará com o apoio operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), de acordo com a gestão municipal.
Além dessa interdição, há outros bloqueios existentes no entorno da Praça do Ferreira nas seguintes vias:
- Rua Major Facundo (entre ruas São Paulo e Liberato Barroso)
- Travessa Pará (entre as ruas Major Facundo e Floriano Peixoto)
- Rua Floriano Peixoto (sentido norte/sul no trecho compreendido entre tv. Pará e rua Pedro Borges)
- Rua Pedro Borges (entre as ruas Floriano Peixoto e Major Facundo)
Local ganhará passagens elevadas para pedestres
A Prefeitura de Fortaleza justifica que a interdição é necessária para a construção das passagens elevadas para pedestres, finalização da drenagem e reforma das ruas do entorno do equipamento.
Em reforma desde o dia 8 de julho deste ano, a Praça do Ferreira, símbolo do Centro de Fortaleza, deve ser reaberta ao público no dia 26 de novembro. A Prefeitura assegura que 65% dos serviços já foram concluídos.
Os trabalhos incluem a instalação de novo piso da praça, na construção de quiosques, palcos e fontes, além da implantação de nova iluminação e dos serviços de acessibilidade.