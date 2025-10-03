Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trecho da rua Floriano Peixoto será interditado para obra da Praça do Ferreira

O bloqueio provisório contará com o apoio operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Há outros bloqueios existentes no entorno da praça
Atualizado às
Alice Barbosa
O sentido sul/norte da rua Floriano Peixoto será bloqueado a partir de meio-dia deste sábado, 4, no trecho compreendido entre as ruas Liberato Barroso e São Paulo, para continuidade da obra de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.

Por causa da interdição, os motoristas que trafegam na Floriano Peixoto deverão entrar à esquerda na rua Pedro I, à direita na rua Barão do Rio Branco e à direita novamente na rua São Paulo, retornando à esquerda na Floriano Peixoto.

O bloqueio provisório contará com o apoio operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), de acordo com a gestão municipal.

Além dessa interdição, há outros bloqueios existentes no entorno da Praça do Ferreira nas seguintes vias:

  • Rua Major Facundo (entre ruas São Paulo e Liberato Barroso)
  • Travessa Pará (entre as ruas Major Facundo e Floriano Peixoto)
  • Rua Floriano Peixoto (sentido norte/sul no trecho compreendido entre tv. Pará e rua Pedro Borges)
  • Rua Pedro Borges (entre as ruas Floriano Peixoto e Major Facundo)

Local ganhará passagens elevadas para pedestres

A Prefeitura de Fortaleza justifica que a interdição é necessária para a construção das passagens elevadas para pedestres, finalização da drenagem e reforma das ruas do entorno do equipamento.

Em reforma desde o dia 8 de julho deste ano, a Praça do Ferreira, símbolo do Centro de Fortaleza, deve ser reaberta ao público no dia 26 de novembro. A Prefeitura assegura que 65% dos serviços já foram concluídos.

Os trabalhos incluem a instalação de novo piso da praça, na construção de quiosques, palcos e fontes, além da implantação de nova iluminação e dos serviços de acessibilidade.

