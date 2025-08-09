Pessoas com deficiência enfrentam dificuldades para chegar ao mar em Fortaleza

￼JOÃO Henrique, 54, motorista e Patrícia Maria, 48, copeira. Projeto Remar acontece há mais de uma década em Fortaleza para pessoas com deficiência. O problema é a falta de acessibilidade / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O trecho entre o calçadão e a água é um desafio para pessoas com deficiência (PCDs) na Beira Mar, em Fortaleza. Não há esteira, rampas, corrimãos, dispositivos de acessibilidade fundamentais. Quem demanda as ações são participantes do Projeto Remar, iniciativa de inclusão que oferece atividades de canoagem gratuitas no local. “Até o calçadão é tranquilo. Depois, a gente não tem uma rampa que leva até a praia. É preciso sempre de ter uma ou duas pessoas para trazê-los. Cadeirante, a gente tem que suspender a cadeira, trazer a pessoa no braço e isso já barra muito”, afirma Elione de Sousa, 42, paratleta profissional e proprietário de uma escola de canoagem que cede espaço ao Remar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Elione Sousa fala sobre a falta de acessibilidade na praia da Beira Mar e o Projeto Remar Crédito: Samuel Setubal Ele pondera que o slogan "Beira Mar de Todos", presente em placas no calçadão, é uma discrepância entre a realidade e o que deveria acontecer. João Henrique Pereira, de 54 anos, participa da iniciativa com Patrícia Lima, 48, sua esposa, que enfrenta Parkinson precoce. Ele destaca a escassez de vagas de estacionamento acessíveis e a necessidade de ajuda para transpor a cadeira de rodas da esposa sobre as escadas e a areia até as caiaquerias onde o projeto acontece. João Henrique, 54, motorista e Patrícia Maria, 48, copeira. Projeto Remar acontece há mais de uma década em Fortaleza para pessoas com deficiência. O problema é a falta de acessibilidade Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

"Tem que ter auxílio de alguma pessoa, porque eu sozinho não consigo descer com ela. É arriscado. Como é uma descida íngreme e muito inclinada, a gente sempre perde o controle da cadeira”, relata João Henrique. Há um ano, o casal encontrou apoio no Projeto Remar, depois de Patrícia ter sido diagnosticada com Parkinson precoce, em 2019, o que a levou a perder a mobilidade e o equilíbrio do corpo. João Henrique precisou deixar o trabalho para se dedicar aos cuidados dela, acompanhando-a em fisioterapias e consultas médicas. Regina Rezende, de 60 anos, é outra participante do projeto. Ela trabalhava como cozinheira antes de perder a visão devido ao diabetes há pouco mais de dois anos.



“Precisamos muito de ajuda, escadas, rampas, para nós, deficientes visuais, para os cadeirantes, é muito complicado. Se não fossem os voluntários, a gente não teria essa facilidade de estar aqui. Não conseguimos nos movimentar sozinhos. Mesmo com o uso da bengala não tem condição”, comenta Regina. Apesar dessas dificuldades, ela expressa a alegria e sensação de liberdade que encontrou no projeto, que a conectou com o mar e lhe deu autonomia.

“Eu nunca tinha entrado no mar. Quando eu enxergava, tomava banho de areia. É assim que acho que gente que tem medo do mar faz. E aí o professor Vicente (fundador do projeto) no meu primeiro dia já me levou para o mar, me fez boiar. Foi a sensação mais linda que eu senti nesse dia, boiando e sentindo o sol”, relembra.



Ela também critica a “falta de empatia e boa vontade” por parte de políticos e autoridades, que, muitas vezes, ignoram as necessidades das pessoas com deficiência e não promovem as mudanças estruturais e sociais necessárias. O projeto Remar e a acessibilidade urbanística

O professor universitário Vicente Cristino, um dos fundadores do Projeto Remar, explica que a iniciativa conta com voluntários de várias áreas de conhecimento e atende de 50 a 100 pessoas, semanalmente. Porém, ainda enfrenta o desafio da falta de acessibilidade ao mar e às escolas parceiras.

Barreiras arquitetônicas como escadas e a ausência de rampas impedem o acesso autônomo de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida ao mar, apesar de repetidas solicitações às autoridades, segundo Vicente.