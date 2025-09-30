Saiba quais linhas de ônibus foram suspensas e bairros afetados

Saiba quais linhas de ônibus foram suspensas e bairros afetadosO POVO compilou quais barros foram afetados pela suspensão das linhas de ônibus. O bairro mais afetado foi o Joaquim Távora, com 19 paradas inoperantes
Após a suspensão de 25 linhas de ônibus na segunda-feira, 29, a linha 106 - Floresta/Centro irá retomar por meio de topics. O POVO compilou os bairros afetados pela suspensão das linhas de ônibus, saiba quais são.
Na segunda-feira, 29, uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) suspendeu 25 linhas dos coletivos e reduziu outras 29.
Em material publicado pelo O POVO, o Sindiônibus informou que a medida era indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação.
Confira por onde passam as linhas de ônibus suspensas em Fortaleza
2 linhas passaram por ajustes
- 403 Parangaba/Expedicionários/Centro
- 629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana
29 linhas que tiveram redução de frota
- 21 Luciano Cavalcante/Papicu
- 25 Opaia/Lagoa
- 26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
- 40 Parangaba/Lagoa
- 65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
- 82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
- 84 Siqueira/Perimetral/Messejana
- 87 Expresso/Siqueira/Papicu
- 89 Expresso/Parangaba/Papicu
- 110 Vila do Mar/Centro
- 300 Expresso/Siqueira/Centro
- 338 Canindezinho/Siqueira
- 340 Cj Itaperi/Parangaba
- 353 Parangaba/Parque Veras
- 361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
- 366 Bom Jardim II/Siqueira
- 378 Urucutuba/Siqueira
- 394 Parque Universitários/Lagoa
- 411 Lagoa/Montese/Centro
- 421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
- 611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
- 613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro
- 622 Pedras II/Messejana636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
- 641 Guajerú I/Messejana
- 650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
- 666 Jardim Castelão/Centro
- 702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
- 825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
25 linhas que tiveram operação suprimida
- 14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro
- 20 Campus do Pici
- 22 Jardim das Oliveiras/Centro
- 81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II
- 91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba
- 97 Antônio Bezerra/Siqueira
- 106 Floresta/Centro
- 200 Antônio Bezerra/BRT/Centro
- 217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra
- 302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
- 307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro
- 352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba
- 374 Aracapé/Centro
- 400 Osório de Paiva/Siqueira
- 404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
- 501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
- 513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
- 614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana
- 633 Passaré/Centro653 Santa Fé/Messejana
- 668 Parque Betânia/Messejana
- 701 Parque Americano/Centro
- 835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
- 903 Papicu/Varjota/Centro
- 1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará
Bairros afetados
Ao todo, 167 paradas de ônibus estão sem linhas ativas. Em números, O POVO compilou que pelo menos 34 bairros foram afetados. Joaquim Távora foi o bairro mais afetado, com 19 paradas inoperantes. Na sequência vem o Mucuripe, com 16 pontos sem ônibus. O Bairro de Fátima e Passaré vem logo em seguida, com 11 paradas cada.
Bairros com mais paradas sem uso após redução das linhas de ônibus em Fortaleza
Por exemplo: a parada da rua Mário Mamede, 1199, no Bairro de Fátima, constava exclusivamente nos itinerários do 501 e 513; ambas extintas. Confira os bairros:
- Aldeota
- Amadeu Furtado
- Ancuri
- Antônio Bezerra
- Aracapé
- Álvaro Weyne
- Boa Vista
- Bom Futuro
- Cajazeiras
- Centro
- Cristo Redentor
- Damas
- Dionísio Torres
- Engenheiro Luciano Cavalcante
- Fátima
- Floresta
- Guararapes
- Jardim América
- Jardim Cearense
- Jardim das Oliveiras
- Jangurussu
- Joaquim Távora
- Jóquei
- Meireles
- Montese
- Mucuripe
- Parquelândia
- Parque Manibura
- Parreão
- Passaré
- Pici
- Quintino Cunha
- Santa Maria
- Varjota
Linhas voltarão a operar normalmente na quarta-feira, 1º
Na noite desta terça-feira, 30, o Sindiônibus informou ao O POVO, por meio de nota, que, a partir desta quarta-feira, 1º, a operação dos ônibus em Fortaleza voltará a seguir os parâmetros definidos pela Etufor para cada linha.
"A decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos salariais com colaboradores e fornecedores essenciais, como combustível", diz a nota.
No comunicado entidade reforça a urgência em ampliar o diálogo sobre o transporte coletivo, "de forma a construir soluções conjuntas que garantam a continuidade e a qualidade da mobilidade urbana em nossa capital". (Colaborou Levi Macêdo/especial para O POVO)