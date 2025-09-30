Saiba quais linhas de ônibus foram suspensas e bairros afetados

Imagem de apoio ilustrativo. Joaquim Távora foi o bairro mais afetado, com 19 paradas inoperantes. Na sequência vem o Mucuripe, com 16 pontos sem ônibus / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Após a suspensão de 25 linhas de ônibus na segunda-feira, 29, a linha 106 - Floresta/Centro irá retomar por meio de topics. O POVO compilou os bairros afetados pela suspensão das linhas de ônibus, saiba quais são. Evandro diz que linhas suspensas voltarão à circular nesta quarta-feira; VEJA

Entenda a suspensão de linhas de ônibus em Fortaleza Na segunda-feira, 29, uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) suspendeu 25 linhas dos coletivos e reduziu outras 29. Em material publicado pelo O POVO, o Sindiônibus informou que a medida era indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação. Confira por onde passam as linhas de ônibus suspensas em Fortaleza

2 linhas passaram por ajustes

403 Parangaba/Expedicionários/Centro



629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana 29 linhas que tiveram redução de frota 21 Luciano Cavalcante/Papicu



25 Opaia/Lagoa



26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana



40 Parangaba/Lagoa



65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia



82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana



84 Siqueira/Perimetral/Messejana



87 Expresso/Siqueira/Papicu



89 Expresso/Parangaba/Papicu



110 Vila do Mar/Centro



300 Expresso/Siqueira/Centro



338 Canindezinho/Siqueira



340 Cj Itaperi/Parangaba



353 Parangaba/Parque Veras



361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba



366 Bom Jardim II/Siqueira



378 Urucutuba/Siqueira



394 Parque Universitários/Lagoa



411 Lagoa/Montese/Centro



421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro



611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro



613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro



622 Pedras II/Messejana636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana



641 Guajerú I/Messejana



650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro



666 Jardim Castelão/Centro



702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro



825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu 25 linhas que tiveram operação suprimida 14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro



20 Campus do Pici



22 Jardim das Oliveiras/Centro



81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II



91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba



97 Antônio Bezerra/Siqueira



106 Floresta/Centro



200 Antônio Bezerra/BRT/Centro



217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra



302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro



307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro



352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba



374 Aracapé/Centro



400 Osório de Paiva/Siqueira



404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro



501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro



513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro



614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana



633 Passaré/Centro653 Santa Fé/Messejana



668 Parque Betânia/Messejana



701 Parque Americano/Centro



835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria



903 Papicu/Varjota/Centro



1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará Bairros afetados

Ao todo, 167 paradas de ônibus estão sem linhas ativas. Em números, O POVO compilou que pelo menos 34 bairros foram afetados. Joaquim Távora foi o bairro mais afetado, com 19 paradas inoperantes. Na sequência vem o Mucuripe, com 16 pontos sem ônibus. O Bairro de Fátima e Passaré vem logo em seguida, com 11 paradas cada. Bairros com mais paradas sem uso após redução das linhas de ônibus em Fortaleza ​ Preço da passagem de ônibus em Fortaleza pode aumentar? Entenda