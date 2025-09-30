Linha Floresta/Centro retoma em "caráter emergencial", diz Etufor

Segundo a companhia, a linha volta em horário reduzido, com frota e itinerário realizados por veículos da Cooptraps

A Linha 106 - Floresta/Centro irá retomar as operações devido ao “caráter emergencial”. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira, 30, pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Linha irá retornar por meio de topics

Em nota ao O POVO, a Etufor informou que é importante destacar que as linhas ainda não foram oficialmente reintegradas ao sistema. “Uma vez que a Etufor não reconhece a suspensão unilateral de 25 linhas – que atendem cerca de 10.425 passageiros – nem a redução da frota em outras 29 linhas”.

O comunicado também informou que a Prefeitura de Fortaleza está em diálogo com as empresas operadoras para garantir o pleno restabelecimento do serviço, priorizando o atendimento à população e a regularidade da operação.

A Etufor afirmou que o movimento de passageiros registrado nesta terça-feira, 30, foi menor do que o previsto. “Na segunda-feira, 29, o movimento chegou a 508 mil passageiros transportados”, finalizou a nota.