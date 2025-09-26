Grupo é condenado a quase 20 de prisão por decapitar homem

Imagem de apoio ilustrativo. Tribunal do Júri de Fortaleza acatou as teses do Ministério Público do Ceará e condenou três integrantes de facção criminosa a quase 20 anos de prisão por decapitar homem / Crédito: MPCE/divulgação

Três integrantes de facção criminosa foram condenados a quase 20 anos de prisão pelo homicídio de um homem em Fortaleza. O caso aconteceu no bairro Lagoa Redonda, em 2022, e a vítima foi decapitada e teve a cabeça exposta em um campo de futebol. LEIA MAIS | Chacina do Curió: terceiro dia do 5º júri começa com o interrogatório dos réus

