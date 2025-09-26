Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo é condenado a quase 20 de prisão por decapitar homem

A vítima foi decapitada e teve a cabeça exposta em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, em 2022. Uma mulher e dois homens deverão cumprir mais de 19 anos de prisão pelo homicídio
Três integrantes de facção criminosa foram condenados a quase 20 anos de prisão pelo homicídio de um homem em Fortaleza. O caso aconteceu no bairro Lagoa Redonda, em 2022, e a vítima foi decapitada e teve a cabeça exposta em um campo de futebol.

O corpo da vítima foi encontrado dias depois. O crime, “marcado por extrema crueldade”, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), foi motivado por disputa entre facções criminosas.

A 3ª Vara do Júri de Fortaleza acatou as teses do MP e sentenciou os criminosos a 19 anos, 7 meses e 15 dias de prisão pelo homicídio. Os autores do crime foram identificados como:

  • Antônia Rodrigues dos Santos (conhecida como “Paloma”);
  • Francisco Helano Gomes de Araú (conhecido como “AK”);
  • João Paulo Rodrigues (conhecido como “Vaqueiro”).

“Os três foram condenados com as qualificadoras de motivo torpe e por emprego de meio cruel contra a vítima, além do crime de participação em organização criminosa”, informa o MP.

Conforme o MP, “AK” e “Vaqueiro” teriam retirado a vítima do seu local de trabalho a mando de “Paloma”.
Em seguida, eles levaram o homem ao local onde ele foi brutalmente assassinado por outros integrantes da facção.

“AK” chegou a confessar o crime em um áudio que circulou amplamente em grupos de redes sociais.
Segundo as investigações, o papel dos réus dentro da facção era o de colaborar para a prática de crimes contra a vida.

Eles identificavam e eliminavam desafetos, pessoas suspeitas de integrar facções rivais ou que pudessem causar qualquer possível ameaça ao grupo, de acordo com o MP.

O intuito dessas ações era assegurar a autoridade e o domínio da organização criminosa em diversas áreas de Fortaleza.

