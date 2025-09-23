Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Patroa": esposa de chefe de facção é presa em Fortaleza

Esposa de chefe de facção, conhecida como "patroa", é presa no bairro Serrinha

Marido da suspeita presa enviava comandos de dentro do sistema penitenciário. Ela era chamada de "patroa" por membros da facção
Uma mulher foi presa por comandar o núcleo de uma facção criminosa no bairro Serrinha, em Fortaleza. Investigações do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Operação Extramuros, identificaram que a suspeita executava ordens do marido, que foi preso em 2023 por chefiar o mesmo grupo.

Conforme a operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a mulher era chamada de “patroa” pelos membros da facção e tinha papel de chefe.

Outro homem foi preso por ser um de seus principais comparsas da "patroa". Ele é um ex-detento, já condenado por tráfico de drogas, roubo e extorsão.

De acordo com o MPCE, os dois eram essenciais para cumprir as ordens do marido da suspeita, que enviava os comandos de dentro do sistema penitenciário.

Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências de investigados por suposto envolvimento com o crime organizado. A operação teve apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO/PCCE).

Mulher era investigada por gerir casa de show como "reduto" de facção

De acordo com o MPCE, a mulher já era investigada pelo gerenciamento de uma casa de shows utilizada como reduto da facção criminosa. O local já havia sido interditado em meio à operação Fim de Festa, deflagrada pelo Gaeco em fevereiro de 2025.

O espaço, conhecido como ‘Nitro Dance Fest’, realizava eventos festivos com apologia ao crime organizado e era usado para reuniões de faccionados e cooptação de novos membros.

