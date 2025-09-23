"Patroa": esposa de chefe de facção é presa em Fortaleza

Fachada do MPCE / Crédito: Fábio Lima

Uma mulher foi presa por comandar o núcleo de uma facção criminosa no bairro Serrinha, em Fortaleza. Investigações do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Operação Extramuros, identificaram que a suspeita executava ordens do marido, que foi preso em 2023 por chefiar o mesmo grupo. Conforme a operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a mulher era chamada de “patroa” pelos membros da facção e tinha papel de chefe.

LEIA | Queima de fogos por facções em Fortaleza: o que se sabe e o que falta saber Outro homem foi preso por ser um de seus principais comparsas da "patroa". Ele é um ex-detento, já condenado por tráfico de drogas, roubo e extorsão. De acordo com o MPCE, os dois eram essenciais para cumprir as ordens do marido da suspeita, que enviava os comandos de dentro do sistema penitenciário. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências de investigados por suposto envolvimento com o crime organizado. A operação teve apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO/PCCE).