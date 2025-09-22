Direito é o curso com o maior número de ingressantes no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.06..2025: Universidade Federal do Ceará (UFC) se prepara para o encontro anual mais esperado por estudantes do ensino médio e universitários: a Feira das Profissões UFC. (Daniel Galber/Especial para O POVO / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

De 2014 a 2024, o curso de Direito foi a graduação que registrou o maior número de estudantes ingressos no Ceará, considerando instituições públicas e privadas. Foram 103.524 alunos iniciando nessa formação na última década no Estado, sendo 95.618 (92%) desses em entidades particulares. Dados constam no Censo da Educação Superior 2024, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e divulgado na tarde desta segunda-feira, 22.

Conforme levantamento, depois do curso de Direito, as graduações que mais tiveram estudantes ingressos no Ceará ao longo do período analisado foram: Administração (67.684), Enfermagem (56.061), Psicologia (48.404), Contabilidade (36.649), Pedagogia (32.772), e Fisioterapia (29.299). Foram consideradas no balanço entidades que ofertam formações do tipo, como universidades, centros universitários, faculdades, Institutos Federais (IF's) e Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet's). Analisando somente 2024, Direito também aparece em primeiro lugar no ranking dos dez maiores cursos em números de ingressantes, com 8.261 ingressos. Desses, 7.556 (91%) entraram no curso por meio de entidades particulares, o que mostra novamente uma prevalência do ensino privado na área. Vanessa Oliveira, presidente da Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), pontua que a procura pela formação pode acontecer em razão do curso ser visto como "versátil", "abrindo muitas portas" e permitindo atuação não só na advocacia.

Leia Mais | Os cursos superiores nota 5 do Brasil e por que esse resultado importa Mas também em nichos como o Direito Digital e o Compliace, por exemplo, além da possibilidade de concursos públicos. Advogada destaca também que entidades como a Ordem dos Advogados têm estimulado "debates mais atuais", tornando o curso "mais atrativo". Em relação ao predomínio das entidades particulares na análise de ingressos, ela pontua como um dos possíveis motivos para isso a "interiorização do ensino".

"Nos últimos anos algumas faculdades privadas se instalaram em cidades médias e pequenas, levando o curso de Direito para perto dos estudantes que antes precisavam se deslocar até Fortaleza, se distanciar de seus familiares (..) Isso democratiza o acesso e facilita a escolha pelo curso", explica ainda. "Outro ponto é que os cursos de direito no setor privado tem tentado tornar os seus currículos mais próximos da realidade social e profissional. Então há uma identificação também dos estudantes nesse setor privado, mas é acima de tudo e sobretudo essa procura maior é justamente por esse aspecto objetivo, pelo número de vagas ser um número bem maior no setor privado", destaca ainda Oliveira. Sobre o mercado de trabalho, a advogada destaca que "o mercado jurídico cearense enfrenta um cenário desafiador", mas frisa que há uma demanda crescente em novas frentes".