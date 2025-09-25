Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PCDs podem solicitar cartão de gratuidade para transporte público nas 12 Regionais de Fortaleza

Benefício da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) já é usado por 57 mil fortalezenses. Saiba quais são as exigências e como ter acesso
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Tipo Notícia

Pessoas com deficiência (PCDs), que são vulneráveis socialmente, podem solicitar o cartão de gratuidade para uso do transporte público de Fortaleza em todas as 12 Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais, desde essa segunda-feira, 22.

O benefício é usufruído por 57 mil fortalezenses, a partir da sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), responsável por emitir o documento.

A ampliação foi articulada pela Etufor, a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) e as Regionais.

Segundo a Prefeitura da Capital, a medida integra o plano Fortaleza Inclusiva, no que seria um esforço para descentralização e inclusão da população.

O coordenador adjunto da Cegor, Júlio Brasil, ressaltou que a iniciativa representa um passo importante para aproximar os serviços das pessoas.

"O fato de o cidadão poder resolver essa demanda diretamente na sua Regional é um avanço importante dentro da política de descentralização da gestão. Essa proximidade facilita o acesso”, afirmou.

Enquanto o presidente da Etufor, George Dantas, destacou que a preparação dos servidores garante qualidade no atendimento.

"A ampliação do atendimento nas Regionais reforça a importância do Cartão Gratuidade como instrumento de inclusão social. Preparamos os servidores com treinamento específico para garantir acolhimento humanizado e um atendimento mais qualificado a quem busca esse direito”, garantiu.

Saiba quais são os requisitos para obter o Cartão de Gratuidade 

Para usufruir do cartão é necessário que a PCD resida em Fortaleza, não trabalhe no mercado formal, atenda aos critérios de vulnerabilidade socioeconômica, tenha o Benefício de Prestação Continuada (BPC), faça parte de família inscrita no Bolsa Família, esteja registrada no Cadastro Único ou comprove renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.

A deficiência, seja física, auditiva, visual, mental/intelectual ou múltipla, deve ser comprovada por meio de laudo médico padrão emitido pela rede pública de saúde ou conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Como solicitar o Cartão de Gratuidade nas Regionais?

Para solicitar a primeira via do Cartão Gratuidade da Etufor, o indivíduo deve comparecer à sede de uma das Secretarias Regionais com a documentação necessária e duas fotos 3x4.

A documentação é analisada por perícia médica. Caso o pedido seja deferido, o cartão é entregue na própria Regional onde foi solicitado.

Qual a documentação exigida para obter o Cartão de Gratuidade?

A documentação exigida inclui:

  • Laudo médico padrão emitido pelo SUS (com laudo complementar da deficiência);
  • Declaração da Regional ou do Centro de Referência de Assistência Social (Cras);
  • CPF;
  • RG;
  • Comprovante de residência;
  • Duas fotos 3x4;
  • Dois números de telefone para contato;
  • Carteira de trabalho digital (para adultos).

Para beneficiários do BPC é preciso:

  • Laudo médico padrão e complementar;
  • Histórico do benefício ou demonstrativo de crédito;
  • CPF;
  • RG;
  • Comprovante de residência;
  • Duas fotos;
  • Contatos.

Confira os endereços das Regionais

  • SER 1: Rua Jangada, 740 - Barra do Ceará;
  • SER 2: Rua Tavares Coutinho, 2215 - Varjota;
  • SER 3: Av. Jovita Feitosa, 3090 - Parquelândia;
  • SER 4: Rua José Felício de Souza, 2600 - Vila União;
  • SER 5: Av. Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim;
  • SER 6: Rua Santa Clara de Assis, 580 - Messejana;
  • SER 7: Rua Atilano de Moura, 420 - Guararapes;
  • SER 8: Rua H, 313 - Parque Dois Irmãos;
  • SER 9: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 1650 - Barroso;
  • SER 10: Rua Francisco Glicério, 290 - Maraponga;
  • SER 11: Rua Rio Grande do Sul, 860 - Panamericano;
  • SER 12: Rua 24 de Maio, 1255 - Centro.

