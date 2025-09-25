PCDs podem solicitar cartão de gratuidade para transporte público nas 12 Regionais de Fortaleza

Pessoas com deficiência (PCDs) podem solicitar o cartão de gratuidade para uso do transporte público de Fortaleza em todas as Regionais, desde essa segunda-feira, 22 / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Fortaleza (Tainá Cavalcante)

Pessoas com deficiência (PCDs), que são vulneráveis socialmente, podem solicitar o cartão de gratuidade para uso do transporte público de Fortaleza em todas as 12 Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais, desde essa segunda-feira, 22. Metrô: Elmano estuda construir mais três estações para Linha Leste; SAIBA



O benefício é usufruído por 57 mil fortalezenses, a partir da sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), responsável por emitir o documento.

"O fato de o cidadão poder resolver essa demanda diretamente na sua Regional é um avanço importante dentro da política de descentralização da gestão. Essa proximidade facilita o acesso”, afirmou. Enquanto o presidente da Etufor, George Dantas, destacou que a preparação dos servidores garante qualidade no atendimento. "A ampliação do atendimento nas Regionais reforça a importância do Cartão Gratuidade como instrumento de inclusão social. Preparamos os servidores com treinamento específico para garantir acolhimento humanizado e um atendimento mais qualificado a quem busca esse direito”, garantiu.

Saiba quais são os requisitos para obter o Cartão de Gratuidade Para usufruir do cartão é necessário que a PCD resida em Fortaleza, não trabalhe no mercado formal, atenda aos critérios de vulnerabilidade socioeconômica, tenha o Benefício de Prestação Continuada (BPC), faça parte de família inscrita no Bolsa Família, esteja registrada no Cadastro Único ou comprove renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. A deficiência, seja física, auditiva, visual, mental/intelectual ou múltipla, deve ser comprovada por meio de laudo médico padrão emitido pela rede pública de saúde ou conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Como solicitar o Cartão de Gratuidade nas Regionais? Para solicitar a primeira via do Cartão Gratuidade da Etufor, o indivíduo deve comparecer à sede de uma das Secretarias Regionais com a documentação necessária e duas fotos 3x4.