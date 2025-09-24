Chacina do Curió: 5º Julgamento pode chegar ao fim nesta quinta-feira, 25

Os trabalhos desta quarta-feira ultrapassaram 12 horas de duração. Desde o início, já são mais de 30 horas de julgamento

O julgamento chegou aos debates nesta quarta-feira, 24, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza . Houve a apresentação da acusação, que foi encerrada com um intervalo, para em seguida começar a fala da acusação.

O 5º julgamento referente às 11 mortes da Chacina do Curió , em novembro de 2015, está próximo do fim. Existe a expectativa do julgamento ser concluído nesta quinta-feira, 25, com a sentença proferida aos dois réus.

A Defensoria Pública do Estado do Ceará participou da apresentação como assistente de acusação.



Nesta fase do julgamento, os réus são os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano. Os interrogatórios aconteceram nesta quarta-feira, 24, antes dos debates.

Na fase anterior do caso, os policiais militares julgados foram acusados de omissão, pois estavam de serviço patrulhando nas proximidades, mas não teriam interferido nas ações criminosas. Nesta fase, os militares acusados estavam de folga.

Marcílio é apontado como uma espécie de pivô, pois teve a família expulsa do Curió após desentendimentos com pessoas da comunidade. Ele é apontado pela morte de duas pessoas, pai e filho, um deles uma pessoa com deficiência.