Metrô: Elmano estuda construir mais 3 estações para Linha Leste

Novas estações seriam inseridas no projeto e ficariam localizadas entre o Centro e a Aldeota. Por enquanto, não é tratada expansão até o Fórum Clóvis Bevilaqua

Está nas mãos do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), uma proposta de incremento do projeto de construção da Linha Leste do metrô de Fortaleza. Seriam construídas mais três estações entre o Centro e a Aldeota.

As pretensas estações seriam a Sé, Praça Luiza Távora e Leonardo Mota (perto do Shopping Del Paseo). Por enquanto, a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra) não trata de expansão da linha até o Fórum Clóvis Bevilaqua, conforme previa o projeto inicial de uma década atrás.