Chacina do Curió: terceiro dia do 5º júri começa com o interrogatório dos réus

Chacina do Curió: terceiro dia do 5º júri começa com o interrogatório dos réusSão julgados nesta etapa os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano
O terceiro dia do 5º júri da Chacina do Curió começa nesta quarta-feira, 24, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com o início do interrogatório dos réus, os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano.
No processo, eles são acusados de participar da execução das vítimas do episódio criminoso que deixou 11 pessoas mortas e sete feridas em novembro de 2015.
Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), os réus estavam de folga, à paisana, e foram para os locais do crime após convocação de outros PMs para vingar a morte de um colega de farda, o policial Valtemberg Chaves Serpa, morto durante um latrocínio horas antes.
Ainda segundo a denúncia do órgão, segundo laudos periciais e testemunhas, a arma do policial Marcílio teria sido utilizada em uma das mortes da chacina e o veículo particular de policial Luciano Breno passou pelos locais dos crimes naquela madrugada.
Nos dois primeiros dias do quinto julgamento, foram ouvidas vítimas sobreviventes, três testemunhas de acusação e quatro testemunhas de defesa.
Após o interrogatório dos réus, acontecerá o debate entre acusação e defesa, leitura dos quesitos, em seguida a votação do júri e a sentença dos réus.
A previsão é que o julgamento seja concluído nesta sexta-feira, 26.
Os réus julgados nesta etapa do júri estavam na mesma ação penal dos quatro PMs condenados a 275 anos e 11 meses de prisão — o primeiro julgamento da chacina.
Outros 23 policiais já foram julgados, sendo 20 totalmente absolvidos, um foi absolvido com uma das acusações desclassificada para ser julgada pela Justiça Militar, e dois condenados (apenas de 13 anos e 5 meses e 210 anos e 9 meses de prisão).