Chacina do Curió: terceiro dia do 5º júri começa com o interrogatório dos réus

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.09.2025: Começa nesta segunda-feira, 22, o quinto julgamento dos policiais militares acusados de participação na Chacina da Grande Messejana (ou Chacina do Curió), que, em 12 de novembro de 2015, em Fortaleza, deixou 11 mortos e 7 sobreviventes. Irão a julgamento: Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano.

O terceiro dia do 5º júri da Chacina do Curió começa nesta quarta-feira, 24, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com o início do interrogatório dos réus, os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano. No processo, eles são acusados de participar da execução das vítimas do episódio criminoso que deixou 11 pessoas mortas e sete feridas em novembro de 2015.

Após o interrogatório dos réus, acontecerá o debate entre acusação e defesa, leitura dos quesitos, em seguida a votação do júri e a sentença dos réus. A previsão é que o julgamento seja concluído nesta sexta-feira, 26. Os réus julgados nesta etapa do júri estavam na mesma ação penal dos quatro PMs condenados a 275 anos e 11 meses de prisão — o primeiro julgamento da chacina.