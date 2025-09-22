Mães do Curió pedem "justiça concreta" no 5° julgamento da chacina

Imagem de apoio ilustrativo: coletiva de imprensa no 1uarto julgamento da chacina do Curió, onde 7 policiais são absolvidos / Crédito: FERNANDA BARROS

O quinto e último julgamento da chacina do Curió, que vitimou 11 pessoas na madrugada de 12 de novembro de 2015, em Fortaleza, começa nesta segunda-feira, 22. O início estava previsto para as 9 horas, mas até as 11 horas ainda estava sendo feito o sorteio dos sete jurados. Eles irão confirmar ou não a condenação. Os PMs Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano sentarão no banco dos réus. Eles são acusados de orquestrar o crime em vingança pela morte do soldado Valtemberg Serpa durante um roubo horas antes.

LEIA TAMBÉM: Três crianças que viviam em condição de risco são resgatadas em Fortaleza Ao todo, 27 policiais militares já foram julgados pela chacina, parte apontada como executores das vítimas e outros por omissão, já que estavam de serviço e não impediram as mortes. Até aqui os julgamentos resultaram em 21 absolvições e seis condenações. No último julgamento, realizado em agosto passado, todos os sete policiais acusados de omissão foram absolvidos pela Justiça cearense. Antes do início do quinto julgamento, o coletivo Mães do Curió, composto por familiares das vítimas (fatais e sobreviventes) da chacina, concedeu entrevista coletiva à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 22, onde ressaltou o pedido por justiça. “O que não tivemos da vez passada, vamos ter agora. A justiça concreta. Não podemos viver esta dor, este luto, sem uma resposta. E a resposta que precisamos e merecemos é que a justiça se cumpra. Cada assassino que vitimou aqueles jovens, que venham a ser condenados”, afirma Silvia Pereira, mãe de um dos sobreviventes.

A previsão é de que o novo júri dure até a próxima sexta-feira, 26. Por se tratar dos dois “cabeças” da chacina, a expectativa é de que nenhuma testemunha seja liberada, o que deve prolongar o julgamento por mais dias. Marcílio, por exemplo, é acusado de ter convocado os policiais para a matança na região da Grande Messejana. “Ele tem uma participação relevante. Teria trabalhado inclusive chamando as pessoas para isso [chacina]. Isso vai ser colocado durante os debates e durante o julgamento do processo. Mas que ele tem uma participação importante na chacina, isso já está claro dentro do processo”, explica o procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho.

Confira os resultados dos últimos julgamentos da chacina: ​ Mães citam perseverança frente a absolvições no último julgamento Após a absolvição de 21 dos 27 réus até aqui, os familiares das vítimas ainda se dizem confiantes para o júri final. Palavras como “perseverança” e “fé” são recorrentes nas falas de quem há dez anos luta pela condenação dos assassinos de seus entes queridos. Um dos resultados mais contestados é o do último julgamento, que acusou sete policiais militares de omissão, já que estavam de serviço na madrugada daquele dia 12 e não impediram as mortes.

“Sabemos que tivemos absolvições mas também tivemos condenações. Hoje, esperamos também que seja condenação, mas se não vier, estamos preparadas para isso. Sabemos que podemos recorrer. É o que se espera dos demais que não foram condenados. Perder a gente já perdeu. A gente só tem que procurar justiça”, aponta Suderli de Lima, mãe de Jardel, morto na chacina aos 17 anos. A esperança das famílias pela condenação provém da natureza da acusação dos julgados, que seriam peças-chave e evidentes para a articulação dos policiais. Para a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), assistente de acusação no caso, provas como plotagens de viaturas e exames balísticos vão apontar para a condenação. “No processo fica claro. Existem laudos periciais, laudos sobre as armas, existem testemunhas, sobreviventes, gravações da Ciops que demonstram onde estavam viaturas em determinado momento, mensagens em grupos de policiais atestando a participação, então a prova é múltipla nesse sentido”, pontua o defensor público Leandro Bessa.