Chacina do Curió: quinto julgamento começa nesta segunda, 22

Imagem das vítimas da chacina, exposta pelas mães durante o andamento da quarta sessão de julgamentos, no final de agosto / Crédito: JÚLIO CAESAR

Começa na manhã desta segunda-feira, 22, o quinto julgamento dos policiais militares acusados de participação na Chacina da Grande Messejana (ou Chacina do Curió), que, em 12 de novembro de 2015, em Fortaleza, deixou 11 mortos e 7 sobreviventes. Irão a julgamento: Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano.

Um terceiro PM, Eliézio Ferreira Maia Júnior, também iria a julgamento nesta segunda, mas um incidente de insanidade mental reconheceu a incapacidade do réu em defender-se, o que levou à suspensão do processo em relação a ele. Com o fim do quinto julgamento, restará apenas Eliézio a ser julgado pelo crime.