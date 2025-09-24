Mãe de vítima da chacina do Curió conta que ouviu ameaça antes do julgamento

FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-08-2025: Reunião das "mães do Curió" em ato de vigília em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua onde ocorre o julgamento dos responsáveis pelo que ficou conhecido como "Chacina do Curió". (Foto: Júlio Caesar/O Povo) / Crédito: JÚLIO CAESAR

Mais sete pessoas ficaram feridas, muitas com sequelas físicas e psicológicas da trágica madrugada. Catarina afirmou, durante o julgamento, que acabou se mudando neste ano por medo, antes que o julgamento começasse. Ela descreve que foi a um mercadinho, no mês de agosto, quando acontecia o quarto julgamento dos agentes de segurança que eram acusados de omissão, e viu no notíciário da TV uma matéria sobre o caso. Um homem, então, teria afirmado que um dos réus era vizinho dele e que seria julgado no mês de setembro. O homem dizia que "tem é que calar essas mães, elas estão falando muita besteira", reproduziu Catarina.

No julgamento dessa segunda-feira, 22, durante as perguntas realizadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), a mulher afirmou que tem medo de represálias, mas que precisa pedir Justiça pela morte do filho. FORTALEZA-CE, BRASIL,23.09.2025: Movimentação durante o Julgamento do caso Curió. Fóum Clóvis Bevilaqua. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA Catarina conta quye a vida se dividiu quando o filho morreu. Ela há havia perdido outro filho seis meses antes, morto após um câncer. Depois que Pedrinho morreu, ela ainda precisou lidar com problemas de saúde do marido e da mãe, que também morreu. Além de toda a situação de medo que envolvia o caso da chacina.

Durante o depoimento, ela descreveu ter visto o filho baleado. Ele os outros garotos estavam feridos e foram socorridos por um pastor evangélico, em um automóvel com carroceria. A mãe contou ainda que acompanhava o transporte das vítimas na carroceria quando eles foram perseguidos por um outro veículo. O carro que realizava o socorro então parou e alguns homens encapuzados passaram a perguntar se os jovens possuíam antecedentes criminais. Catarina diz que um dos homens tentou puxar o filho dela e ainda desferiu um murro em outra vítima.