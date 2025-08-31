Chacina do Curió: sete policiais militares são absolvidos

Os sete policiais militares que estavam sendo julgados na quarta sessão do julgamento dos envolvidos na Chacina do Curió foram absolvidos. Parecer foi proferido na noite deste domingo, 31. Ministério Público do Ceará (MPCE) diz que vai recorrer da decisão.

A chacina deixou 11 mortos e sete feridos entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015. Neste quarto julgamento do caso, o banco dos réus foi composto por sete policiais militares que compõem o "Núcleo da Omissão".

Ou seja, profissionais que estavam trabalhando na região onde os crimes ocorreram, tinham o dever legal e podiam agir para evitar a chacina, mas nada fizeram, conforme o Tribunal de Justiça do Ceará.



Foram julgados e absolvidos os PMs: Daniel Fernandes da Silva, Gildásio Alves da Silva, Luis Fernando de Freitas Barroso, Farlley Diogo de Oliveira, Renne Diego Marques, Francisco Flávio de Sousa e Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa por meio do Conselho de Sentença, da 1ª Vara do Júri de Fortaleza.

