Crianças que viviam em condição de risco são resgatadas

Ação foi realizada pelo Conselho Tutelar, com apoio da Guarda Municipal (GMF), e aconteceu no bairro Granja Lisboa, na terça-feira, 16

O Conselho Tutelar de Fortaleza resgatou, na última terça-feira, 16, três crianças que viviam em situação de risco e de insalubridade no bairro Granja Lisboa, na Capital . Ação contou com apoio da Guarda Municipal (GMF) e veio após denúncias de que as vítimas, que moravam com a mãe, sofriam maus-tratos.

Fátima Sousa, conselheira do Conselho Tutelar da Regional V, conta que uma pessoa procurou o órgão para falar sobre a condição em que as crianças estavam e ela foi ao local para verificar a situação.

Quando chegou na região, a mãe das crianças, que seria usuária de drogas, tentou se evadir, mas foi encontrada e levou a profissional até onde estava as crianças: uma bebê de seis meses, um menino de quatro anos e uma menina de três anos, que naquele momento estavam com uma terceira pessoa.

Conforme a conselheira, os maiores andavam na rua descalços, sob o sol quente, e uma das crianças tinha o corpo todo coberto por feridas. Frente a situação, Fátima pediu para irem todos até a residência onde a família morava e diz ter "se espantado" com o que presenciou.

Isso porque o imóvel estava rodeado de lixo e com muita sujeira por dentro. "A casa não tinha nem como um adulto entrar, quanto mais uma criança (...) um horror", destaca a profissional.