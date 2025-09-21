Três crianças que viviam em condição de risco são resgatadas em FortalezaAção foi realizada pelo Conselho Tutelar, com apoio da Guarda Municipal (GMF), e aconteceu no bairro Granja Lisboa, na terça-feira, 16
O Conselho Tutelar de Fortaleza resgatou, na última terça-feira, 16, três crianças que viviam em situação de risco e de insalubridade no bairro Granja Lisboa, na Capital. Ação contou com apoio da Guarda Municipal (GMF) e veio após denúncias de que as vítimas, que moravam com a mãe, sofriam maus-tratos.
Fátima Sousa, conselheira do Conselho Tutelar da Regional V, conta que uma pessoa procurou o órgão para falar sobre a condição em que as crianças estavam e ela foi ao local para verificar a situação.
Quando chegou na região, a mãe das crianças, que seria usuária de drogas, tentou se evadir, mas foi encontrada e levou a profissional até onde estava as crianças: uma bebê de seis meses, um menino de quatro anos e uma menina de três anos, que naquele momento estavam com uma terceira pessoa.
Conforme a conselheira, os maiores andavam na rua descalços, sob o sol quente, e uma das crianças tinha o corpo todo coberto por feridas. Frente a situação, Fátima pediu para irem todos até a residência onde a família morava e diz ter "se espantado" com o que presenciou.
Isso porque o imóvel estava rodeado de lixo e com muita sujeira por dentro. "A casa não tinha nem como um adulto entrar, quanto mais uma criança (...) um horror", destaca a profissional.
Fátima então informou que tiraria as crianças do local, e a mãe chorou pedindo para que elas não fossem levadas.
"Não tinha como (deixar com a genitora), ela não tinha capacidade de cuidar de ninguém ali (...) A situação das crianças era degradante, horrível", destaca a conselheira.
A Guarda Municipal deu suporte na operação. Em nota encaminhada ao O POVO, órgão informou que menores de idade foram retirados do lar e conduzidos ao "Conselho Tutelar, onde passaram a receber os encaminhamentos necessários".
Crianças estão em um local seguro e podem ficar com o pai
Ainda segundo a conselheira Fátima, as crianças estão em um local seguro e "passam bem". O pai dos menores, que não morava com eles, foi procurado e manifestou interesse em ficar com os filhos.
Ele teria apresentado ter uma condição adequada para as crianças possam viver de forma segura e estaria tentando obter a guarda dos pequenos. Não foi informado, no entanto, se o genitor sabia da condição dos filhos ou se tinha contato com eles.
Colaborou Victor Marvyo/Especial para O POVO
