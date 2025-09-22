Polícia Civil investiga morte de "Rainha da Cavalgada" em Pedra Branca

Polícia Civil investiga morte de "Rainha da Cavalgada" em Pedra BrancaGabrielly Câmara Moreira, de 16 anos, foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira, 19, em uma casa que estava em construção
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso da adolescente Gabrielly Câmara Moreira, de 16 anos, encontrada morta na madrugada de sexta-feira, 19, em uma casa que estava em construção em Pedra Branca, município do Sertão Central do Estado.
Em nota, a corporação afirmou que somente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível determinar as causas da morte. A Delegacia de Pedra Branca é a unidade responsável pela investigação do caso.
Gabrielly era modelo, sendo conhecida em Pedra Branca pela participação em concursos nas cavalgadas da região. Em agosto, Gabrielly havia conquistado o título de Rainha da Cavalgada em 2025, sendo que, em 2024, ela havia sido coroada como Princesa da Cavalgada.
"Sua presença sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação, tornando-se um exemplo para a juventude e para toda a comunidade", afirmou em nota a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos de Pedra Branca.
"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a população pedrabranquense, rogando a Deus que conforte os corações e conceda forças para superar tão grande perda".
A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins, onde Gabrielly estudava, também divulgou nota de pesar.
"Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar", afirmou a instituição.
No sábado, 20, um cortejo foi realizado durante o velório de Gabrielly como última homenagem à adolescente.