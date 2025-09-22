Polícia Civil investiga morte de "Rainha da Cavalgada" em Pedra Branca

Gabrielly era modelo, sendo conhecida em Pedra Branca pela participação em concursos nas cavalgadas da região / Crédito: Reprodução / Instagram

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso da adolescente Gabrielly Câmara Moreira, de 16 anos, encontrada morta na madrugada de sexta-feira, 19, em uma casa que estava em construção em Pedra Branca, município do Sertão Central do Estado. Em nota, a corporação afirmou que somente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível determinar as causas da morte. A Delegacia de Pedra Branca é a unidade responsável pela investigação do caso.

No sábado, 20, um cortejo foi realizado durante o velório de Gabrielly como última homenagem à adolescente Crédito: Reprodução / Redes sociais A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins, onde Gabrielly estudava, também divulgou nota de pesar.

"Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar", afirmou a instituição.