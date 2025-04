Programa inclui jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho

“Queria muito essa oportunidade. Acho que vai me ajudar a crescer bastante”, contou Vitória, de 14 anos, outra integrante.

O programa Primeiro Passo também tem participação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará (SRT/CE), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e do Ministério Público do Ceará (MPCE).