Governo Federal e Prefeitura firmam acordo para assistência a pessoas com dependência química

Ministro Wellington Dias em Fortaleza assina a adesão ao Programa Acredita no Primeiro Passo / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Em visita oficial ao Estado do Ceará, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias (PT), assinou um Acordo de Cooperação Técnica, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 9. O documento prevê a implementação de um plano de ação para garantir os direitos da população em situação de rua na Capital. A colaboração foi firmada após visita do ministro ao Centro de Referência para População em Situação de Rua (Centro Pop), no Centro de Fortaleza. A passagem, segundo o titular da pasta, serviu como uma oportunidade de avaliar o tamanho do desafio.

O presidente Lula acaba de lançar uma cota especial de habitação. São 3% da meta, cerca de 60 mil habitações, para esta população. E agora, de mãos dadas, nós vamos trabalhar para que a gente possa garantir as condições e uma solução, que não é aquela que chega com a polícia e expulsa. Não. É uma abordagem, uma condição, de alcançar uma posição sustentável, definitiva", destacou. LEIA MAIS | Fortaleza tem o maior número de famílias em situação de rua do Nordeste Em novembro do ano passado, o equipamento chegou a ser desativado por falta de pagamento do aluguel do imóvel, localizado na rua Jaime Benévolo. Após recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para desocupação do local, os móveis que haviam sido retirados do local, voltaram para o equipamento menos de 24 horas depois, após o órgão recuar da decisão. Aos 50 anos, o artista de rua Antônio Dourado conta que começou a frequentar o Centro Pop há cerca de 2 anos, assim como outras instalações culturais da cidade. Para ele, o equipamento é fundamental para o apoio social, cívico e artístico das pessoas que vivem em situação de rua. "Eu chamo de sem teto, porque ninguém mora na rua, a gente está sem teto", pontua.

Durante o tempo em que o Centro Pop ficou desativado, ele relembra que a rotina ficou mais difícil. “Geralmente a gente almoça ali no refeitório social, a gente tem pousada, entendeu? Só que nós temos outros equipamentos também que ajudam”, acrescenta. Questionada sobre o assunto, a vice-prefeita de Fortaleza e secretária municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar (PSD), aproveitou a presença do ministro para manifestar o desejo da Prefeitura em ampliar o número de instalações e efetivos para o atendimento de pessoas em situação de rua. Gabriella Aguiar destacou ainda que a Prefeitura vem ouvindo os movimentos que representam a população em situação de rua para orientar ações e demandas. “A gente vê aqui que os nossos profissionais que aqui estão, todos eles sempre falaram muito bem do atendimento, mas eles também precisam de uma rede maior”, afirma.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-09.06..2025: . Ministro Wellington Dias. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, ao lado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; assina a adesão de Fortaleza ao Programa Acredita no Primeiro Passo, no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) (Daniel Galber/Especial para O POVO Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Acompanhamento técnico de entidades socioassistenciais O acordo firmado entre o MDS e a gestão municipal visa a realização de ações auxiliares e apoio relativas ao compartilhamento de dados, capacitação, realização de estudos e pesquisas, fiscalização e monitoramento para acompanhamento nas entidades de apoio e acolhimento. A parceria deve contemplar equipamentos que tenham instrumentos celebrados com a União e/ou Município de Fortaleza, para o atendimento ou acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, e que se localizam na capital cearense e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).