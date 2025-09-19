Pratinho na merenda escolar influencia frequência nas sextas-feiras, diz prefeito

2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar ocorreu nestas quinta e sexta-feira, 18 e 19, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a frequência escolar tem sido influenciada pela oferta de pratinho no cardápio da rede pública de ensino de Fortaleza. O alimento teria relação com uma diminuição de faltas nas sextas-feiras, dia em que é servido desde o início de agosto, quando foi implementada reformulação da alimentação fornecida nas escolas da Capital. “Anteriormente existia uma evasão, boa parte dos alunos não iam. Agora com o novo cardápio que é oferecido às sextas-feiras, o conhecido pratinho da nossa cidade, algo extremamente intrínseco à nossa cultura, tem proporcionado que os alunos evitem as ausências, evitem as faltas”, afirmou o prefeito.

LEIA | 45% dos produtos da merenda escolar serão da agricultura familiar A informação foi mencionada em entrevista concedida durante a participação do prefeito na 2ª Cúpula Global da Coalizão para Alimentação Escolar, que ocorreu em Fortaleza nesta quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19. A principal mudança no que é oferecido para as crianças foi o incremento nas proteínas, segundo o prefeito. “Você tinha a segunda-feira com suco e bolacha e a sexta-feira com duas frutas. Nós colocamos na segunda-feira o baião com ovo e a sexta com o pratinho. A fruta passa a ser a sobremesa”, explicou o secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar.

O POVO pediu para a Secretaria Municipal de Educação (SME) dados de frequência escolar das sextas-feiras para detalhar a informação dada pelo prefeito e pelo secretário. Os dados não foram disponibilizados até a publicação desta matéria. O cardápio consiste em baião de dois com farofa de ovos e salada crua às segundas-feiras; macarronada com frango e milho verde nas terças-feiras; cuscuz com carne e legumes nas quintas-feiras e o pratinho (arroz, creme de galinha, legumes cozidos e farofa) nas sextas-feiras. Nas quartas-feiras, a escola pode escolher um prato para repetir. Municípios compartilham iniciativas que melhoram segurança alimentar de estudantes Na Cúpula, Evandro participou da mesa “O poder das cidades e municípios: impulsionando inovação e responsabilidade em nível local”, na qual compartilhou as mudanças recentes no cardápio da rede municipal de Fortaleza e assinou o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana.

O Pacto de Milão reúne cidades dispostas a desenvolver ações contra a fome, má nutrição, mudanças climáticas e desigualdades sociais em ambientes urbanos. Elas se comprometem a fortalecer políticas públicas e trocar experiências para avançar nos objetivos. O compromisso tem como foco especial a alimentação escolar. LEIA TAMBÉM | Pnae: programa será debatido em evento global realizado em Fortaleza

Durante a mesa, a secretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte, Darklane Rodrigues, também compartilhou iniciativas que melhoram a nutrição de crianças e adolescentes da rede pública de ensino na capital mineira.