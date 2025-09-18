45% dos produtos da merenda escolar serão da agricultura familiar

Ministro da Educação, Camilo Santana, discursou na abertura da 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar. Evento teve presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. / Crédito: FÁBIO LIMA

A partir de 2026, 45% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) serão direcionados à produtos da agricultura familiar. A lei aprovada no Congresso Nacional deverá ser sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi dada pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, durante a abertura da 2ª Cúpula Global da Coalizão para Alimentação Escolar, nesta quinta-feira, 18, em Fortaleza. O evento reúne delegações de cerca de 80 países para discutir a importância da merenda escolar para a educação.

O ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, destacou o Pnae como exemplo de política pública exitosa. Com os recursos do programa, 50 milhões de refeições são servidas nas escolas públicas brasileiras. A partir da Coalizão, da qual o País é copresidente, o governo pretende compartilhar boas práticas com nações que ainda não universalizaram o acesso à alimentação para os estudantes. “Ainda temos 724 milhões de crianças que ainda não têm acesso à alimentação escolar no mundo. Por isso a importância dessa Coalizão, desse esforço mundial. Porque a gente sabe que uma criança com fome não aprende”, ressaltou o ministro. LEIA TAMBÉM | Pacto de Milão: o que acordo global que será assinado por Fortaleza significa para a cidade

Estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) publicado em 2023 mostrou que as refeições escolares contribuem para a redução da subnutrição infantil e apoiam a aprendizagem, aumentando em 9% as taxas de matrícula e em 8% a frequência escolar, além de melhorar os resultados pedagógicos. Durante o evento realizado em Fortaleza, a Unesco lançou um novo relatório de Monitoramento Global da Educação que reitera a importância do fornecimento de alimentação nutritiva nas escolas. O documento afirma que, em 2022, quase um terço (27%) das refeições escolares servidas em todo o mundo não foi planejado com a participação de nutricionistas.

Almoço em escola de Fortaleza apresenta programa de alimentação para ministros estrangeiros Para ver como o Pnae funciona na prática, ministros de diversos países foram convidados a almoçar com alunos da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. Os representantes internacionais comeram frango ao molho e grelhado, arroz branco, feijão de corda, farofa de cenoura e salada crua de repolho, cenoura e maçã, além de suco de fruta e rapadura de sobremesa. O alimento, preparado na escola pelo cozinheiro Fernando Luís Venanzio, é o mesmo que os estudantes comem diariamente. Segundo ele, todos os dias 380 refeições são produzidas em média para os alunos.