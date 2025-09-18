Ceará é o segundo estado brasileiro com a maior proporção de áreas naturais da Caatinga

Caatinga / Crédito: JÚLIO CAESAR

Um total de 68% do território do Ceará estava coberto por áreas naturais da Caatinga em 2024. Proporção é a segunda maior entre os estados que têm esse bioma, ficando atrás apenas do Piauí, que registrava 82%. Dado consta em levantamento que integra a Coleção 10 de mapas anuais do MapBiomas, lançado nesta quinta-feira, 18. Leia também: Ceará tem a primeira condenação por trabalho doméstico análogo à escravização

De acordo com informações divulgadas no balanço, o ecossistema— que é exclusivamente brasileiro, sofreu uma perda de 9,25 milhões de hectares de áreas naturais entre 1985 e 2024. Redução foi observada em todas as unidades federativas que compõe essa região geográfica, sendo elas: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. No estado cearense, cujo ecossistema predomina em todos os municípios, a Caatinga perdeu cerca de 20% de sua vegetação nativa nos últimos 40 anos, com desmatamento aumentando 23% entre 2023 e 2024. Preservação Apesar do disparo do desmatamento, 55% (670) dos municípios da Caatinga surgem possuindo mais de 50% de vegetação nativa. Conforme levantamento, os estados com maior proporção de áreas naturais desse bioma em 2024 são: Piauí (82%), Ceará (68%), Pernambuco (60%), Bahia (58%) e Paraíba (56%).