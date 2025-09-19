Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará terá mutirão com 2 mil cirurgias neste sábado, 20

Fortaleza fará 350 procedimentos; mutirão deverá atender pacientes das filas de espera em 14 especialidades
Tipo Notícia

Diversas unidades da rede pública de saúde do Ceará participarão do Dia C de Cirurgias, mutirão que deverá realizar mais de dois mil procedimentos em todo o Estado.

Ação irá beneficiar pacientes que estão nas filas de espera de 14 especialidades, como oftalmologia, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, urologia e oncologia.

Cerca de 100 unidades de saúde, entre hospitais das redes estadual e municipal, além de serviços conveniados entrarão na iniciativa.

Entre eles está a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, que fará 50 procedimentos gerais e 20 oftalmológicos, conforme antecipado pelo O POVO no início de setembro. Ao todo, 350 procedimentos serão feitos na Terra do Sol.

Outro ponto do mutirão na Capital será o Hospital Universitário do Ceará (HUC), que sediará também o lançamento da ação, com presença do governador Elmano de Freitas (PT), e da secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, para balanço das cirurgias eletivas no Estado. Estará presente também o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales.

"O Dia C é uma mobilização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) com o objetivo de acelerar a realização de cirurgias e reduzir o tempo de espera por procedimentos em áreas como Oftalmologia, Cirurgia geral, Ortopedia/Traumatologia, Urologia e Oncologia. O mutirão atenderá pacientes encaminhados pela Central Regulação do Estado", disse a Sesa, em nota.

