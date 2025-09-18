10 cidades do CE em Novo PAC para drenagem e contenção de encosta

10 municípios do CE em Novo PAC para drenagem e contenção de encostasNo total, a iniciativa, anunciada nesta quinta-feira, 18, contará com R$ 11,7 bilhões em investimentos nas cidades selecionadas
Os resultados do Novo PAC Seleções para drenagem urbana e contenção de encostas foram divulgados nesta quinta-feira, 18, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, dez municípios do Ceará foram contemplados para a realização de intervenções.
A iniciativa objetiva a redução da vulnerabilidade em áreas de risco e é considerada uma resposta do País a eventos climáticos extremos. Ao todo, 235 municípios em 26 estados foram contemplados, com R$ 11,7 bilhões em investimentos.
Das obras de drenagem, R$ 10,3 bilhões foram destinados a 174 municípios, incluindo oito selecionados cearenses (Brejo Santo; Caucaia; Crateús; Crato; Fortaleza; Juazeiro do Norte; Morada Nova e Morrinhos). Os recursos são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
As intervenções para contenção de encostas contemplarão 102 municípios, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. No Ceará, os representantes são Crato, Pacoti e Palmácia.
'PAC é forma mais republicana de fazer administração pública no País', diz Lula | LEIA MAIS
Novo PAC Seleções: edição de 2025 prevê investimentos em quatro eixos
A primeira seleção do Novo PAC, em 2024, destinou R$ 1,7 bilhão em investimentos a 91 municípios com problemas recorrentes de deslizamentos. Já na realização de obras de drenagem urbana sustentável e manejo de águas pluviais, R$ 15,3 bilhões foram investidos.
A edição de 2025 pretende investir em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes.
Contenção de Encostas - Municípios do CE
- Crato;
- Pacoti;
- Palmácia.
Drenagem Urbana Sustentável - Municípios do CE
- Brejo Santo;
- Caucaia;
- Crateús;
- Crato;
- Fortaleza;
- Juazeiro do Norte;
- Morada Nova;
- Morrinhos.
Dos R$ 44,7 bilhões para obras do Novo PAC no CE, 37% foi aplicado | CONFIRA