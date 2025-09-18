10 cidades do CE em Novo PAC para drenagem e contenção de encosta

O Novo PAC Seleçõe objetiva a redução da vulnerabilidade em áreas de risco / Crédito: Ricardo Stuckert/Secom-PR

Os resultados do Novo PAC Seleções para drenagem urbana e contenção de encostas foram divulgados nesta quinta-feira, 18, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, dez municípios do Ceará foram contemplados para a realização de intervenções. A iniciativa objetiva a redução da vulnerabilidade em áreas de risco e é considerada uma resposta do País a eventos climáticos extremos. Ao todo, 235 municípios em 26 estados foram contemplados, com R$ 11,7 bilhões em investimentos.