Sete mil novas famílias de Fortaleza recebem cartão do Ceará sem Fome

Para o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o “Ceará sem Fome” é o primeiro passo para garantir dignidade às famílias pobres do Ceará.

Sete mil novas famílias de Fortaleza passam a ser beneficiadas com o programa “Ceará sem Fome” . A cerimônia de entrega dos novos cartões foi realizada na manhã deste sábado, 3, no Ginásio Poliesportivo da Parangaba.

A primeira-dama do Estado, Lia de Freitas , ressaltou que as famílias que não puderam comparecer ao ginásio Poliesportivo para pegar o cartão na manhã deste sábado, terão novas oportunidades para garantir o benefício.

A movimentação no entorno do ginásio também impulsionou a renda de comerciantes informais como Adriana Carioca que é ambulante há 8 anos . “Foi ótimo! Vendi tudo: café, bolo, água, refrigerante. Cheguei aqui às 7h e às 9hjá tinha acabado minhas coisas. Aqui é uma localização muito boa, perto de dois terminais, o fluxo é ótimo”.

Rogério Carvalho, amigo de Adriana e organizador do tradicional festival de quadrilhas juninas do bairro, também marcou presença e falou sobre a importância de eventos como esse para a economia local. “O dia de hoje foi muito bom para toda a população, porque tá abrangendo e ajudando milhares de famílias com esse benefício".

Correria e tensão no ginásio

Apesar da grande expectativa e da presença de autoridades, o evento contou com momentos de tensão. Logo no início muitas pessoas estavam perdidas sem saber qual era a fila que devia pegar, algumas reclamavam da lotação, foi possível ouvir algumas pessoas falando que estavam passando mal e precisaram sair.

No ginásio, mais próximo ao palco, onde uma bande se apresentava e onde autoridades do governo falaram, foi possível ver ventiladores espalhados para tentar amenizar o calor.

Depois que Elmano terminou a coletiva de imprensa e se retirou, por volta das 10h20, uma confusão entre os atendidos pelo programa causou correria entre o público, com muitas pessoas buscando abrigo nas arquibancadas.

Pouco tempo depois, a organização anunciou que a chamada para recebimento dos cartões seria feita pelo CRAS, o que foi comemorado pela multidão.

O programa “Ceará sem Fome” garante uma renda de R$300 por mês, para a compra de alimentos. Além de tirar essas pessoas do mapa da fome, o programa também movimenta a economia de pequenos municípios com a compra dos alimentos em estabelecimentos locais.

Para receber o benefício, os candidatos devem obedecer aos seguintes critérios:

1) Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;

2) Família beneficiária do Bolsa Família, com renda per capita de até R$ 218,00, incluídos nesse cálculo os valores recebidos do Bolsa Família;

3) Preferencialmente, famílias chefiadas por mulheres;

4) Prioritariamente, famílias com responsável familiar com baixa escolaridade;

5) Ter em sua composição pelo menos uma criança ou adolescente de até 14 anos;

6) Não estar com o benefício do Bolsa Família bloqueado ou suspenso.

Com informações de Estela Félix/ESPECIAL PARA O POVO