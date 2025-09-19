Fortaleza tem 22 trechos de praia próprios para banho neste fim de semana; confira os locais

Fortaleza tem 22 trechos de praia próprios para banho neste sábado, 20, e domingo, 21. / Crédito: FÁBIO LIMA

Neste fim de semana, 22 dos 33 trechos monitorados nas praias de Fortaleza estão próprios para banho, segundo o boletim semanal divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Setor Leste concentra maior número de áreas próprias O levantamento, que avalia a qualidade da água e a segurança para os banhistas, indica que o setor Leste — que abrange as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia — tem 13 pontos monitorados, dos quais dez foram classificados como adequados para banho.

Já no setor Centro, que contempla trechos do Mucuripe, Meireles e Praia de Iracema, seis pontos estão próprios para banho. A mesma quantidade foi registrada no setor Oeste, onde estão praias como Pirambu, Barra do Ceará e Colônia. Manchas de óleos em pontos isolados A Semace também alertou sobre vestígios de óleo encontrados em pontos isolados do litoral cearense nos últimos dias, como noticiado pelo O POVO. Entre os locais, estão a Praia do Futuro, em Fortaleza; a Praia da Prainha, em Aquiraz; e as praias do Pecém e da Taíba, em São Gonçalo do Amarante.



Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), até o momento não foram identificados impactos significativos à fauna ou à saúde pública. Amostras do material foram encaminhadas ao Laboratório de Estudos Ambientais (LEA), da Universidade Federal do Ceará (UFC), para análise da origem e da composição.

Confira os trechos próprios na capital Leste

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.

Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba. Centro

Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior