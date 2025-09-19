Fortaleza tem 22 trechos de praia próprios para banho neste fim de semana; confira os locais

Fortaleza tem 22 trechos de praia próprios para banho neste fim de semana; confira os locaisLevantamento da Semace aponta melhores condições no setor Leste; órgão também alerta para vestígios de óleo em pontos isolados do litoral cearense
Neste fim de semana, 22 dos 33 trechos monitorados nas praias de Fortaleza estão próprios para banho, segundo o boletim semanal divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).
Setor Leste concentra maior número de áreas próprias
O levantamento, que avalia a qualidade da água e a segurança para os banhistas, indica que o setor Leste — que abrange as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia — tem 13 pontos monitorados, dos quais dez foram classificados como adequados para banho.
Já no setor Centro, que contempla trechos do Mucuripe, Meireles e Praia de Iracema, seis pontos estão próprios para banho. A mesma quantidade foi registrada no setor Oeste, onde estão praias como Pirambu, Barra do Ceará e Colônia.
Manchas de óleos em pontos isolados
A Semace também alertou sobre vestígios de óleo encontrados em pontos isolados do litoral cearense nos últimos dias, como noticiado pelo O POVO. Entre os locais, estão a Praia do Futuro, em Fortaleza; a Praia da Prainha, em Aquiraz; e as praias do Pecém e da Taíba, em São Gonçalo do Amarante.
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), até o momento não foram identificados impactos significativos à fauna ou à saúde pública. Amostras do material foram encaminhadas ao Laboratório de Estudos Ambientais (LEA), da Universidade Federal do Ceará (UFC), para análise da origem e da composição.
Confira os trechos próprios na capital
Leste
Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
Centro
Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.
Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.
Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.
Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
Oeste
Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges.
Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
Praia do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
Praia Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).
Praia da Colônia – Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.
Praia Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.
Trechos impróprios
Leste
Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
Centro
Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.
Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.
Praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.
Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.
Oeste
Praia da Colônia – Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.
Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde.
Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Bom Jesus.
Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.