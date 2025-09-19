Réus da chacina da Sapiranga são condenados a 557 anos de prisão

Imagem de apoio ilustrativo: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará / Crédito: Divulgação/TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) concluiu nesta quinta-feira, 18, o julgamento dos dois primeiros réus da chacina da Sapiranga, evento que vitimou seis pessoas no ano de 2021, em Fortaleza. Nilson Lima Nogueira Filho e Vinícius Rian Inácio da Silva foram condenados a 295 anos e cinco meses de prisão, e 262 anos, respectivamente, ambos em regime fechado.