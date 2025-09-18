Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha coleta lixo eletrônico para transformar em brinquedos e robôs

Campanha coleta lixo eletrônico para transformar em brinquedos e robôs

Objetivo é arrecadar 500 kg de materiais que serão transformados em brinquedos e robôs, oferecendo uma experiência lúdica e educativa para as crianças da instituição
Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Estágiario/Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em parceria com o Instituto de Robótica Sustentável, o Instituto de Artes e Cidadania do Ceará (IAC-CE) deu início a uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico. O objetivo é coletar materiais que serão transformados em brinquedos e robôs, promovendo a educação tecnológica e a conscientização sobre a sustentabilidade.

A campanha teve início no dia 3 passado e segue até o dia 30 deste mês, com a meta de arrecadar 500 kg de resíduos.

LEIA MAIS | Naufragando no ferro-velho: O que é lixo eletrônico, quais os impactos e como descartar de forma correta

Transformação de resíduos em aprendizado e diversão para as crianças

Os materiais arrecadados serão destinados ao Instituto de Robótica Sustentável, que trabalha com o reaproveitamento de lixo eletrônico para desenvolver robôs e brinquedos inovadores.

A ação visa proporcionar às crianças atendidas pelo IAC-CE a oportunidade de conhecer a tecnologia por trás desses brinquedos e aprender sobre sustentabilidade de uma forma divertida e educativa.

Conscientização e criatividade no Dia das Crianças

A supervisora do IAC-CE, Cácia Ramos, que está à frente da iniciativa, destaca a importância da ação tanto para a conscientização ambiental quanto para o desenvolvimento das crianças.

LEIA TAMBÉM | Veja serviços que serão oferecidos em mutirão da saúde no Cuca Jangurussu

"Nosso objetivo é conscientizar a comunidade sobre o descarte adequado do lixo eletrônico e, ao mesmo tempo, mostrar às crianças que é possível transformar esses materiais em conhecimento, criatividade e momentos de alegria. O Dia das Crianças será uma oportunidade especial para que elas vivenciem essa experiência de forma lúdica e inspiradora", afirma.

Como contribuir para a campanha

Os itens que podem ser doados incluem computadores, teclados, celulares, fios, CPUs, caixas de som, fones de ouvido e outros equipamentos eletrônicos fora de uso. O IAC-CE, localizado na Rua Tomás Rodrigues, no Bairro Antônio Bezerra, é o ponto de coleta oficial da campanha.

Serviço

IAC arrecada lixo eletroeletrônicos
Data: 03/09 a 30/09
Local: Sede do IAC (Rua Tomás Rodrigues, 760 - Antônio Bezerra)
Horário: segunda a sexta-feira - 8 às 17 horas

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar