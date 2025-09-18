Campanha coleta lixo eletrônico para transformar em brinquedos e robôs

Campanha coleta lixo eletrônico para transformar em brinquedos e robôsObjetivo é arrecadar 500 kg de materiais que serão transformados em brinquedos e robôs, oferecendo uma experiência lúdica e educativa para as crianças da instituição
Em parceria com o Instituto de Robótica Sustentável, o Instituto de Artes e Cidadania do Ceará (IAC-CE) deu início a uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico. O objetivo é coletar materiais que serão transformados em brinquedos e robôs, promovendo a educação tecnológica e a conscientização sobre a sustentabilidade.
A campanha teve início no dia 3 passado e segue até o dia 30 deste mês, com a meta de arrecadar 500 kg de resíduos.
Transformação de resíduos em aprendizado e diversão para as crianças
Os materiais arrecadados serão destinados ao Instituto de Robótica Sustentável, que trabalha com o reaproveitamento de lixo eletrônico para desenvolver robôs e brinquedos inovadores.
A ação visa proporcionar às crianças atendidas pelo IAC-CE a oportunidade de conhecer a tecnologia por trás desses brinquedos e aprender sobre sustentabilidade de uma forma divertida e educativa.
Conscientização e criatividade no Dia das Crianças
A supervisora do IAC-CE, Cácia Ramos, que está à frente da iniciativa, destaca a importância da ação tanto para a conscientização ambiental quanto para o desenvolvimento das crianças.
"Nosso objetivo é conscientizar a comunidade sobre o descarte adequado do lixo eletrônico e, ao mesmo tempo, mostrar às crianças que é possível transformar esses materiais em conhecimento, criatividade e momentos de alegria. O Dia das Crianças será uma oportunidade especial para que elas vivenciem essa experiência de forma lúdica e inspiradora", afirma.
Como contribuir para a campanha
Os itens que podem ser doados incluem computadores, teclados, celulares, fios, CPUs, caixas de som, fones de ouvido e outros equipamentos eletrônicos fora de uso. O IAC-CE, localizado na Rua Tomás Rodrigues, no Bairro Antônio Bezerra, é o ponto de coleta oficial da campanha.
Serviço
IAC arrecada lixo eletroeletrônicos
Data: 03/09 a 30/09
Local: Sede do IAC (Rua Tomás Rodrigues, 760 - Antônio Bezerra)
Horário: segunda a sexta-feira - 8 às 17 horas