Campanha coleta lixo eletrônico para transformar em brinquedos e robôs

Computadores, celulares, fios e outros eletrônicos podem ser doados na sede do IAC-CE, no Antônio Bezerra, até o fim do mês / Crédito: Instituto Robótica Sustentável / Reprodução

Em parceria com o Instituto de Robótica Sustentável, o Instituto de Artes e Cidadania do Ceará (IAC-CE) deu início a uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico. O objetivo é coletar materiais que serão transformados em brinquedos e robôs, promovendo a educação tecnológica e a conscientização sobre a sustentabilidade. A campanha teve início no dia 3 passado e segue até o dia 30 deste mês, com a meta de arrecadar 500 kg de resíduos.

LEIA MAIS | Naufragando no ferro-velho: O que é lixo eletrônico, quais os impactos e como descartar de forma correta Transformação de resíduos em aprendizado e diversão para as crianças Os materiais arrecadados serão destinados ao Instituto de Robótica Sustentável, que trabalha com o reaproveitamento de lixo eletrônico para desenvolver robôs e brinquedos inovadores. A ação visa proporcionar às crianças atendidas pelo IAC-CE a oportunidade de conhecer a tecnologia por trás desses brinquedos e aprender sobre sustentabilidade de uma forma divertida e educativa. Conscientização e criatividade no Dia das Crianças A supervisora do IAC-CE, Cácia Ramos, que está à frente da iniciativa, destaca a importância da ação tanto para a conscientização ambiental quanto para o desenvolvimento das crianças.