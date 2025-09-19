Dia do Comerciário em Fortaleza: veja o que abre e fecha em 22/09

Dia do Comerciário 2025: veja o que abre e o que fecha em FortalezaMaioria dos estabelecimentos deve fechar nesta segunda-feira, 22 de setembro. Confira o que abre e o que fecha para aproveitar o descanso do Dia do Comerciário
Previsto em convenção coletiva de trabalho, o Dia do Comerciário marca um feriado para a categoria. Originalmente estabelecida em 30 de outubro, a data pode ser adaptada, seguindo acordos com os setores de comércio.
Em 2025, o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza e Região estabeleceu que na segunda-feira, 22, o comércio não funcionará, com exceção dos setores considerados atividades essenciais — para os quais a data será considerada facultativa.
Entenda o feriado e veja a seguir a programação para o Dia do Comerciário em Fortaleza.
Dia do Comerciário é feriado? Entenda
O Dia do Comerciário foi instituído pela Lei n.º 12.790, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário.
Apesar de não ser considerado um feriado nacional ou municipal, os sindicatos da categoria estabelecem datas de folga aos trabalhadores do setor, as quais são adaptadas de acordo com as convenções estabelecidas.
Nesse caso, mesmo com uma data oficial estipulada para 30 de outubro, os dias podem ser alterados.
Em 2025, o Sindicato dos Comerciários estipulou que a data será na segunda-feira, 22 de setembro. Segundo nota, neste dia o comércio estará fechado nos municípios de Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe e Pindoretama.
Dia do Comerciário em Fortaleza: o que abre e o que fecha
Confira a seguir os serviços que permanecerão disponíveis durante o Dia do Comerciário em Fortaleza nos shoppings e comércios.
Lojas no Centro
As lojas de rua no Centro de Fortaleza estarão fechadas nesta segunda-feira, 22.
Farmácias
As farmácias poderão funcionar normalmente neste 22 de setembro, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), por serem categorizadas como serviços essenciais.
Supermercados, bares e restaurantes
A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que na data referente ao Dia do Comerciário, todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão em funcionamento normal.
Padarias
Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE), as padarias irão funcionar normalmente. A categoria tem seu próprio feriado amparado pela convenção.
Bancos, Lotéricas e Correios
Os bancos, lotéricas e correios irão abrir normalmente nesta segunda-feira, seguindo seus respectivos horários de funcionamento.
Centro Fashion
No Dia do Comerciário, o Centro Fashion Fortaleza estará fechado. Vale lembrar que o empreendimento já não funciona às segundas-feiras, seguindo sua rotina habitual.
Dia do Comerciário 2025: funcionamento dos shoppings de Fortaleza
Shopping Iguatemi Bosque
- Lojas e Quiosques: Fechados
- Lotérica: Fechada
- Praças e Quiosques de Alimentação: 10h às 22h
- Restaurantes: 11h30 às 23h
- Supermercados: 7h às 22h
- Academia Bodytech: 5h30 às 22h
- Spine Sport Park: 6h às 22h
- UCI Cinemas: Funcionamento conforme a programação divulgada
- Laboratório Emílio: 7h às 20h
- Correios: 10h às 16h
- Detran: 8h às 20h30
- Casa do Cidadão: 8h às 17h
- Polícia Federal: 8h às 17h
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: Fechados
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Clínicas médicas (Seu Doutor e São Bento): Conforme horários agendados
- Academia Selfit: 5h às 23h
- Lotérica: Fechada
- Cagece e Vapt Vupt: 8h às 17h
- Studio Games: 11h às 22h
- Clubinho do Mar: 11h às 22h
- Aero Jump: 11h às 22h
- Game Station: 12h às 22h
- Galinha Pintadinha: Funcionamento normal das 11h às 22h, na praça de eventos (piso L1)
- Feira Fest: Funcionamento normal das 11h às 22h, na praça de eventos (piso L1)
- Farmácias Pague Menos e Extrafarma: Funcionamento normal das 10h às 22h
- Cinema UCI: Funcionamento normal, conforme programação disponível online
North Shopping Jóquei
- Lojas e quiosques: Fechados
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Cinépolis: funcionamento normal, de acordo com as sessões disponíveis
- Greenlife: Arena: 5h30 às 22h30 Academia: 5h às 22h30
- Vacinart, Gerardo Bastos e Lotéricas: Fechados
- Meu Quiro: 10h às 22h
- CCI: 10h às 21h
- Santamed: 7h às 20h
- Unigrande: atendimento ao aluno 8h às 21h
Quintal do Jóquei
- Ordones: 11h às 0h
- Frutbiss: 12h às 0h
- Parque do Jóquei: 16h às 22h
Via Sul Shopping
- Lojas e quiosques: Fechados
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
- Selfit: 05:00 às 23:00
- Clínica Sim: 06:00 às 20:00
- Bilheteria Theatro: 12h às 18h
- Centerplex Cinemas: Conforme programação
North Shopping Fortaleza
- Lojas e quiosques: Fechados
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
- Quintal do Nortão: 11h às 23h
- Alameda Gourmet: 11h às 22
- Parque da Zoe: 15h às 23h
- Smart Fit: 8h às 14h
- Cinema: Conforme programação
- Lotérica: Fechada
North Shopping Maracanaú
- Lojas e quiosques: Fechados
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Caixa Econômica: 10h às 22h
- Detran: 8h às 14h
- Casa do Cidadão: 8h às 17h
- Pague Menos: 12h às 20h
- Orolaser: 10h às 17h
- Yes Laser: 10h às 19h
- Pop Dents: 9h às 21h
- Espaço Laser: 10h às 22h
- SkyFit: 5h às 23h
Grand Shopping
- Lojas e Quiosques: Fechados
- Praça de Alimentação: Funcionamento normal das 10h às 22h
- Banco Itaú e Caixa Econômica: Funcionamento normal das 10h às 16h
- Academia Smart Fit: Funcionamento normal das 8h às 14h
- Cinemas: Funcionamento normal de acordo com a programação
Shopping Aldeota
- Lojas e Quiosques: Fechados
- Praça de Alimentação: Facultativo
- Greenlife: 5h às 23h