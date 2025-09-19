Dia do Comerciário em Fortaleza: veja o que abre e fecha em 22/09

Saiba o que abre e o que fecha nos shoppings de Fortaleza durante o Dia do Comerciário / Crédito: Lorena Louise / Especial para O POVO em 23.12.2024

Previsto em convenção coletiva de trabalho, o Dia do Comerciário marca um feriado para a categoria. Originalmente estabelecida em 30 de outubro, a data pode ser adaptada, seguindo acordos com os setores de comércio. Em 2025, o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza e Região estabeleceu que na segunda-feira, 22, o comércio não funcionará, com exceção dos setores considerados atividades essenciais — para os quais a data será considerada facultativa.

Entenda o feriado e veja a seguir a programação para o Dia do Comerciário em Fortaleza. Dia do Comerciário é feriado? Entenda O Dia do Comerciário foi instituído pela Lei n.º 12.790, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário. Apesar de não ser considerado um feriado nacional ou municipal, os sindicatos da categoria estabelecem datas de folga aos trabalhadores do setor, as quais são adaptadas de acordo com as convenções estabelecidas. Nesse caso, mesmo com uma data oficial estipulada para 30 de outubro, os dias podem ser alterados.

Em 2025, o Sindicato dos Comerciários estipulou que a data será na segunda-feira, 22 de setembro. Segundo nota, neste dia o comércio estará fechado nos municípios de Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe e Pindoretama. Leia mais 2025 ainda terá feriados prolongados? Veja calendário de folgas Sobre o assunto 2025 ainda terá feriados prolongados? Veja calendário de folgas Dia do Comerciário em Fortaleza: o que abre e o que fecha Confira a seguir os serviços que permanecerão disponíveis durante o Dia do Comerciário em Fortaleza nos shoppings e comércios.

Lojas no Centro As lojas de rua no Centro de Fortaleza estarão fechadas nesta segunda-feira, 22. Farmácias As farmácias poderão funcionar normalmente neste 22 de setembro, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), por serem categorizadas como serviços essenciais. Supermercados, bares e restaurantes A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que na data referente ao Dia do Comerciário, todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão em funcionamento normal.

Padarias Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE), as padarias irão funcionar normalmente. A categoria tem seu próprio feriado amparado pela convenção. Bancos, Lotéricas e Correios Os bancos, lotéricas e correios irão abrir normalmente nesta segunda-feira, seguindo seus respectivos horários de funcionamento. Centro Fashion No Dia do Comerciário, o Centro Fashion Fortaleza estará fechado. Vale lembrar que o empreendimento já não funciona às segundas-feiras, seguindo sua rotina habitual.