CE: governo envia projeto de lei para auxiliar órfãos da covid-19

Imagem de apoio ilustrativo. Projeto de lei foi enviado à Alece nesta terça-feira, 16 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Governo do Ceará enviou nesta terça-feira, 16, um projeto de lei que visa criar uma ação orçamentária para o Mais Infância Ceará, vinculado à Secretaria de Proteção Social (SPS). O auxílio será destinado às crianças e adolescentes que ficaram órfãos devido a Covid-19. LEIA TAMBÉM | Elmano envia projeto para auxílio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19

Órfãos da Covid-19: auxílio será dado a crianças e adolescentes A medida tem como objetivo viabilizar a concessão de auxílio financeiro de prestação continuada a crianças e adolescentes em situação de orfandade, em decorrência da pandemia da Covid-19. Conforme o expediente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), onde a minuta foi publicada, a ação será criada no âmbito do Programa "Promoção do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente", sendo intitulada "Concessão de Auxílio Financeiro a Crianças e Adolescentes Órfãos da Covid-19". LEIA MAIS: Elmano sanciona lei que institui auxílio mensal de R$500 a órfãos da Covid Trata-se de uma emenda prevista na Lei Estadual nº 19.062/2024, a qual instituiu o Programa Ceará Acolhe, destinado a assegurar proteção social às crianças e jovens na condição acima. O valor e a ação ficam incorporados ao Plano Plurianual 2024 - 2027.



Psicóloga afirma que falta "praticamente tudo" além do projeto de lei Segundo a professora de psicologia e membro da Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes plea Covid-19 (Aoca), Ângela Pinheiro, não há uma busca ativa pelo Estado dessas crianças e adolescentes. “Essa pauta ficou numa evidência enorme porque os impactos da orfandade na vida de crianças e adolescentes é aterrador (...) Há uma quebra do vínculo não só material, mas emocional e também dos direitos dessas crianças, que ficam violados ou em ameaça de violação”, afirma. Ângela ressalta que desde 2021, foram entregues documentos e planos estratégicos operacionais — a nível local e estadual, em audiências públicas, para retirar essas crianças e adolescentes da invisibilidade.